Zvažujete dovolenku v CHORVÁTSKU? Vyraziť môžete za necelých 30 eur aj VLAKOM! Chystáte sa v lete do Chorvátska? ZSSK odštartovala predpredaj lístkov. Slováci prejavili záujem a dopravca stihol v krátkom čase predať už 500 lístkov. 26. január 2023 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

Na Chorvátsko nedajú mnohí Slováci dopustiť. Ak aj tento rok zvažujete alebo už plánujete dovolenku k slovenskému moru, zbystrite pozornosť! Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila predaj lístkov! Cena za lístok pre dospelého začína už od 29,90 eur.

Oranžový prepravca bude dopravovať dovolenkárov od mája až do októbra, a to 3-krát týždenne. Okrem auta či motorky si môžu cestujúci zobrať so sebou bicykle či psov.

O ktorej sa cestuje?

Ako informuje ZSSK na svojom webe, pravidelné vlakové spojenie z Bratislavy do Splitu a späť môžu cestujúci po novom využiť od 3. mája do 7. októbra: „Vlak bude vyrážať trikrát týždenne z bratislavskej hlavnej stanice každú stredu, piatok a nedeľu o 15:53 a zo Splitu zas každý pondelok, štvrtok a v sobotu o 17:29. Okrem auta či motorky si na dovolenku môžete zobrať aj svojho domáceho miláčika.“

O cestovanie vlakom je veľký záujem. Prepravca ešte len spustil predpredaj lístkov a to už niektorí Slováci využili: „V súčasnosti je vypredaných takmer 500 lístkov pre osoby v autovlaku do Splitu,“ píše ZSSK.

Koľko bude stáť lístok?

Konečná cena lístkov sa odvíja od veku, ale aj od toho, či vo vlaku budete sedieť alebo si vyberiete ležadlá. Pozrite si príklad cien za prepravu sa začínajúcich od nasledovných relácií:

miesto na sedenie pre dospelého: od 29,90 eur

miesto na sedenie pre dieťa do 15 rokov: 19,90 eur

ležadlo v 6-miestnom kupé pre dospelého: od 49,90 eur

ležadlo v 6-miestnom kupé pre dieťa do 15 rokov: 39,90 eur

ležadlo v 4-miestnom kupé pre dospelého: od 59,90 eur

ležadlo v 4-miestnom kupé pre dieťa do 15 rokov: 49,90 eur

lôžko Triple pre dospelého: od 69,90 eur

lôžko Triple pre dieťa do 15 rokov: 59,90 eur

lôžko Double pre dospelého: od 89,90 eur

lôžko Double pre dieťa do 15 rokov: 79,90 eur

lôžko Single pre dospelého: od 139,90 eur

preprava motocykla: od 84,90 eur

preprava auta: od 129,90 eur

Trojčlenná rodina v ktorej sú dvaja dospelí a jedno dieťa do 15 rokov s autom zaplatí za dopravu vlakom od 209,60 eur do 329,60 eur s lôžkami Triple. Dospelá dvojica s motorkou zaplatí za lístky od 144,70 eur s miestom na sedenie do 264,70 eur s lôžkami Double. Pozor, ceny platia len pre jeden smer.

Koľko stojí lístok pre psa?

Pozor, lístok na sedenie vám v tomto prípade nebude stačiť. „Do Nightjetu je možné vziať so sebou psa iba v prípade, že si cestujúci rezervuje celé kupé (lôžkové, ležadlové alebo na sedenie),“ upozorňuje prepravca. Majiteľom psov sa teda oplatí cestovať vtedy, ak do Chorvátska vyrazia s priateľmi či napríklad rodinou, a to v kupé.

Za lístok pre psa zaplatíte 29 eur. Psy, ktoré prešli špeciálnym výcvikom cestujú bezplatne a nemusia mať počas cesty náhubok.

Ak si chcete zobrať so sebou bicykel, aj tu sa pripravte na pevne stanovené pravidlá. „Ich preprava je vylúčená s výnimkou zložených a zabalených bicyklov (nie väčších ako bežná batožina), ktoré sa prepravujú bezplatne, ak je možné ich uložiť v úložnom priestore určenom pre batožiny a neprekážajú ani neblokujú ostatných cestujúcich a nebránia bezpečnej preprave,“ vysvetľuje ZSSK.

V prípade, že si vyberiete lôžkový vozeň, v cene lístku bude zahrnutý welcome drink a plnohodnotné raňajky. Iné občerstvenie bude možné zakúpiť u stewarda.

Zdroj: Dnes24.sk