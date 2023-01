6 Galéria instagram.com/vivianeaudi Zdroj: instagram.com/maria.moravcikova FLANELKY sú vo veľkom štýle späť! Oblečte si flanelovú košeľu a zažiarte pri každej príležitosti „Drevorubačská móda“ nemusí byť vhodná len do lesa. Využite potenciál tohto kúska naplno! 22. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

22. január 2023 Monika Hanigovská Magazín FLANELKY sú vo veľkom štýle späť! Oblečte si flanelovú košeľu a zažiarte pri každej príležitosti „Drevorubačská móda“ nemusí byť vhodná len do lesa. Využite potenciál tohto kúska naplno!

Štylisti odporúčajú flanelovú košeľu na čokoľvek – od randenia až táborenia pri ohni. Módna expertka Raquel Riley odporúča „flanelový vzhľad.“ Informuje o tom Womens Healthmag.

No tento trend sa začína čoraz viac udomácňovať aj medzi mnohými značkami a obchodnými reťazcami. A jeho čaru podľahli aj Slováci. Uchmatne si tú svoju?

„Na kockovanej košeli je niečo úplne nonšalantné,“ hovorí Pip Durrell, zakladateľ značky košieľ With Nothing Underneath. „Je to nostalgické, ako starý priateľ, bez ohľadu na to, ak je košeľa nová,“ opisuje pre portál Standart.

Môžete ju nosiť na viacero spôsobov

Je to kúsok, ktorý by mala mať v skrini každá slečna a dáma. Prečo? Flanelku je možné nosiť na množstvo spôsobov. Nestarnúci kúsok vyzerá výborne rozopnutý, vypasovaný v rifliach alebo v chladnejšom počasí doplnený vrstvením. „Flanelová košeľa je perfektným základom vrstvenia na tento pochmúrny a búrlivý január,“ píše Standart.

No ak chcete pôsobiť príťažlivejšie alebo elegantnejšie, skúste si ju obliecť ku koženým nohaviciam a podpätkom. Nič nepokazíte! Výborne vyzerá aj prepásaná opaskom.

Tak čo? Vyberiete si tú svoju a vyskúšate ju skombinovať?

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk