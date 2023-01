8 Galéria instagram.com/mb_.artistry Zdroj: instagram.com/theduchessdiariesofficial Zažiarte ako pravá BOHYŇA: 5 top PLESOVÝCH ÚČESOV, ktoré vám pristanú Chcete byť na plese kráľovnou? Vyskúšajte účesy, ktoré dodajú vášmu vzhľadu tú správnu bodku. 21. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

21. január 2023 Monika Hanigovská Magazín Zažiarte ako pravá BOHYŇA: 5 top PLESOVÝCH ÚČESOV, ktoré vám pristanú Chcete byť na plese kráľovnou? Vyskúšajte účesy, ktoré dodajú vášmu vzhľadu tú správnu bodku.

Plesová sezóna odštartovala. Stále rozmýšľate nad tým, ako si upraviť vlasy? Skúste horúce trendy, v ktorých zažiarite. Niektoré účesy nepotrebujú ani návštevu kaderníctva.

1. Nízke a objemné kučeravé UPDO

Chcete pôsobiť ako kráľovná večera? Postačí, ak ste majiteľkou dlhších vlasov, zoženiete pár šikovných rúk, niekoľko vláseniek a sponiek. Výsledkom bude objemný drdol, ktorý začína od druhej polovici hlavy a končí až pod krkom.

„Objemné vypnutie vlasov s vysokou textúrou, to je účes, ktorý je na ples ako stvorený. Hodí sa však k šatám, ktoré odhaľujú plecia,“ pripomína portál You Probably Need a Haircut.

Účes sám o sebe pôsobí ako výrazný šperk a každá jeho majiteľka v ňom bude neprehliadnuteľná.

Účes vzniká zapracovávaním nízkeho drdola zo stredu hlavy tesne nad zátylkom. Odtiaľ sa jednotlivé časti stočia a upevňujú pomocou vláseniek tak, aby vyplnili drdol a dodali maximálnu textúru.

2. Vlasy ako z Hollywoodu – mäkké vlny

Na ples môžete vstúpiť ako diva a to bez komplikovaného účesu. Potrebovať budete nahrievaciu kefu, alebo fén, okrúhlu kefu, lak na vlasy a viac trpezlivosti.

„Mäkké, česané vlny vám vyčarujú vzhľad zlatej hollywoodskej éry. Takáto úprava vám pristane, ak máte vlasy po ramená, no je vhodná aj pre dlhovlásky,“ pripomína tamojší portál. Vlny nerozdeľujte na stred, nechajte ich na boku.

3. Kráľovský vrkoč

Crown Braid pristane každej romantickej majiteľke. Je známy aj ako kráľovský vrkoč. Napriek tomu, že vyzerá veľmi náročne, zvládnete si ho urobiť každá z vás aj sama. Je to vrkoč, ktorý sa pletie okolo hlavy. Zaujal vás? Na konci článku nájdete VIDEO, ako si ho vytvoriť.

Kráľovským vrkočom nič nepokazíte. No účes o čosi viac vynikne na štíhlom krku.

4. Účes pomocou diadému

Toto je ďalší účes pri ktorom nemusíte vyhľadať pomoc kaderníka, a napriek tomu pôsobí trendy, a je vhodný na ples. Vytvorte si dva francúzske vrkoče, no začnite ich zapletať až tesne nad ušami. Vrkoče potom zatočte a spevnite vlásenkami alebo sponkami tak, aby vytvorili „zastrčený“ objem. Ak ho máte, pridajte korunku. A je to!

5. Vintage pre krátke vlasy

Máte krátke či kratšie vlasy a neviete, čo s nimi? Vytvorte si účes s vintage nádychom. „Ak nosíte krátke vlasy nemôžete nič pokaziť s jemnými kučerami a trochou extra objemu v korune. Jemne nasmerujte vlasy na temeno dozadu, potom si jednu stranu zastrčte za ucho a pripnite tak, aby ste mohli žúrovať celú noc,“ radí You Probably Need a Haircut. Efektne vyzerajú aj vtedy, ak vrchnú časť vyčešte smerom dozadu.

