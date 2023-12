10. december 2023 Jakub Forgács Krimi Skialpinistov v Tatrách strhla LAVÍNA: Zasahovali leteckí ZÁCHRANÁRI Skialpinisti boli našťastie vybavení lavínovými batohmi, ktoré stihli včas aktivovať a vďaka tomu podľa slov leteckých záchranárov predišli zasypaniu lavínou.

Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu prijala v nedeľu krátko popoludní požiadavku o urgentný let do oblasti Mlynickej doliny, odkiaľ bol hlásený pád lavíny, ktorá mala podľa svedkov strhnúť dvoch skialpinistov. Air – Transport Europe, letecká záchranná služba, o tom informovala na sociálnej sieti.

„Po neodkladnom vzlete nabral vrtuľník smer do Starého Smokovca, kde sa na palubu pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby. Spolu s lekárom boli po prílete do Červeného žľabu obaja vysadení palubným navijakom,“ uviedli leteckí záchranári so slovami, že vďaka tomu, že skialpinisti boli vybavení lavínovými batohmi, ktoré stihli včas aktivovať, predišli tomu, aby ich lavína zasypala.

„Jeden z nich (1988) si však pritom poranil dolnú končatinu a potreboval zdravotné ošetrenie. Lekár mu zranenie zafixoval a po evakuácii z miesta pomocou lanovej techniky bol prevezený na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Poprade,“ spomenuli. Jeho kolega z Poľska, ktorý bol nezranený, pokračoval v zostupe samostatne.

Pri návrate na svoju základňu dostali záchranári ďalšiu požiadavku o pomoc. Tentokrát išlo o výpadok jedného z dvoch slovenských horolezcov, taktiež v oblasti Mlynickej doliny. „Po pošmyknutí a následnom páde približne 20 metrov utrpel 50-ročný muž našťastie len ľahší úraz členka a hrudníka. Aj v tomto prípade zohralo dôležitú úlohu to, že obaja horolezci boli vybavení potrebným výstrojom,“ dodali leteckí záchranári so slovami, že po evakuácii palubným navijakom a poskytnutí primárneho zdravotného ošetrenia bol horolezec prevezený na ošetrenie rovnako na centrálny príjem popradskej nemocnice.

