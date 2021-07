Zdroj: TASR/Michal Svítok Sporíte si drobné mince? Pozor na veľké zmeny v bankách! Ak si doma s vašimi deťmi odkladáte do prasiatka drobné mince, možno sa tešíte, až ich pôjdete do banky zameniť za bankovky. Môžete však na tom prerobiť. 20. júl 2021 MI Ako ušetriť

20. júl 2021 MI Ako ušetriť Sporíte si drobné mince? Pozor na veľké zmeny v bankách! Ak si doma s vašimi deťmi odkladáte do prasiatka drobné mince, možno sa tešíte, až ich pôjdete do banky zameniť za bankovky. Môžete však na tom prerobiť.

Sporenie je skvelá vec a finanční odborníci ho vrelo odporúčajú aj ako nástroj finančného vzdelávania pre deti v rodinách. Ak si však odkladáte drobné mince dostatočne dlho, môže sa vám ich nazbierať toľko, že ísť s nimi do obchodu kúpiť niečo drahšie by bolo veľmi nepohodlné. Avšak ísť si ich vymeniť do banky za papierové bankovky bude čoskoro poriadne drahé.

Doba je online

Banky už dávnejšie začali zvyšovať poplatky za služby priamo na pobočke. Niet divu – v digitálnej ére sa väčšina aktivít presúva do online priestoru, čo umožňuje bankám, ale aj iným obchodníkom, obmedzovať počet kamenných prevádzok. Tým šetria nemalé náklady.

Ľudia by skrátka mali v čo najväčšej miere využívať internet banking alebo aplikácie mobilného bankovníctva. Vklady a výbery na pobočkách sú čoraz drahšie a stoja niekoľko eur.

Väčšina ľudí si to uvedomuje a dnes by už asi málokoho napadlo ísť do banky s tým, že chce dať príkaz na úhradu. Aj hotovosť si vyberáme z bankomatu našej vlastnej banky, čo je spravidla zadarmo. Ale čo s drobnými mincami, ktorých sa doma za niekoľko rokov nazbieral už plný zaváraninový pohár alebo hlinené prasiatko?

Kedy môžu odmietnuť?

Môžete si za usporené mince len tak pomaly kupovať drobnosti za pár eur. Ale čo ak si chcete svoje úspory užiť a kúpiť si niečo hodnotenejšie a väčšie? Vtedy môžete naraziť.

Predstava, že prídete do obchodu s balíkom centoviek a chcete si kúpiť tovar za 40 – 50 eur je dosť bizarná, ale reálna. Existujú prípady, keď predavačka odmietla prevziať hromadu mincí ako platidlo. Čo s tým?

Podľa zákona má obchodník právo odmietnuť prijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov mincí.

To znamená, že ak máte nasporených 51 a viac kusov centov, či kovových euroviek, v obchode vám ich naraz nemusia vziať. Ale netrápte sa, existuje riešenie, čo s nimi.

Banka alebo pošta

Viac ako 50 kusov mincí je povinná prevziať len banka alebo pošta. Lenže ak chcete za svoje mince získať bankovky, s ktorými sa môžete vrátiť do obchodu, musíte si poriadne priplatiť. Výšku poplatku má každá banka inú, ale mnohé pripravujú zdraženie tejto služby od jesene.

VÚB Banka avizuje, že od októbra bude účtovať za vklad 50 kusov mincí na účet dve eurá a rovnakú sumu naúčtuje klientom za každých ďalších 50 kusov. Informuje o tom Finančný Kompas.

Aj UniCredit Bank zvyšuje od septembra poplatok za vklad triedených mincí nad sto kusov a to na päť percent z prijatej sumy, ale minimálne sedem eur.

Pri netriedených minciach to bude ešte viac. Ak chcete ušetriť pri výmene mincí za bankovky, zistite si, ako je to vo vašej banke a poponáhľajte sa. Od jesene si už za túto službu môžete aj vy priplatiť.

Zábava pri triedení

Podobnú politiku totiž razia aj ostatné banky na trhu. Tento rok zdvíhali ceny za spracovanie mincí už aj Poštová banka, Prima banka, či Slovenská sporiteľňa. Poplatky idú hore väčšinou o euro, ale môže to byť aj dvojnásobok pôvodnej ceny.

Manipulácia s mincami je pre banky náročná. Vždy platí, že vklad triedených mincí podľa hodnoty je lacnejší, ako keď prídete do banky s vreckom plným rôznych mincí.

Preto ak chcete ušetriť, dajte si tú námahu a peniaze doma roztrieďte na oddelené kôpky. Ak sa do toho pustíte s deťmi, môže to byť aj zábava.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka

