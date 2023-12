25. december 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska STOROČNÉMU jubilantovi nechýba chuť do života: Prezradil svoj RECEPT na dlhovekosť, FOTO Do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica sa 19. decembra 2023 zapísal jubilant Ján Pecník. Počas tohtoročných Vianoc, 25. decembra, oslávi krásny vek, sto rokov.

V meste pod Urpínom v súčasnosti žije jeden storočný a jedna 101-ročná obyvateľka. Rovnako aj dve seniorky, ktoré majú 102 rokov. Päticu osôb s úctyhodným vekom uzatvára najstaršia, 104-ročná Banskobystričanka. V Prvý sviatok vianočný k nim pribudne rodák z Môlče, ktorý svoju jeseň života trávi v Zariadení sociálnych služieb (ZSS) KOMUCE Krivánska. Informoval o tom Miroslav Strelec z Kancelárie primátora.

Oslávencovi k blížiacemu sa sviatku prišiel v utorok zablahoželať primátor Ján Nosko.

Recept na dlhovekosť

Do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica sa 19. decembra 2023 zapísal jubilant Ján Pecník. Počas tohtoročných Vianoc, 25. decembra, oslávi krásny vek, sto rokov. Vyrastal ako polosirota, nakoľko jeho otec odišiel za prácou do Argentíny, odkiaľ sa už nevrátil. Mal dvoch nevlastných súrodencov. Už ako malý musel veľa pracovať, pásol ovce a hovädzí dobytok. Pred povinnou vojenskou službou žil štyri roky v Čechách. Neskôr sa vrátil do Banskej Bystrice, kde celých 42 rokov pracoval ako školník.

„Za dlhovekosť ďakujem Pánu Bohu, a aj zdravému stravovaniu. Vždy hovorím, že ak má človek vodu, kôrku chleba a čistý vzduch, tak prežije. A ešte je potrebný pozitívny pohľad na svet. Bez toho to jednoducho nejde, hlavne v súčasnej dobe,“ konštatuje storočný jubilant.

Veselý a aktívny

Ján Pecník sa dvakrát oženil, a aj dva razy ovdovel. Mal dvoch synov, z ktorých jeden zomrel. Radosť mu dnes robia štyri vnúčatá, sedem pravnúčat a jedno prapravnúča. Napriek blížiacej sa storočnici,má veselú povahu, je veľmi čulý a aktívny.

„Je obdivuhodné, koľko životného elánu a energie má v sebe pán Pecník. K jeho krásnemu životnému jubileu mu prajem hlavne veľa zdravia, pohody a optimizmu, ktorý rozdáva okolo seba. Myslím, že v mnohom, vrátane pohľadu na život, môže byť príkladom aj pre podstatne mladšie generácie. Som rád, že žije v našom zariadení, čo svedčí o tom, že sa mesto o svojich skôr narodených obyvateľov príkladne stará,“ povedal primátor Ján Nosko.

V súčasnej dobe sa oslávenec teší, okrem slabšieho sluchu, na svoj vek pomerne dobrému zdraviu. Má veľmi dobrú pamäť a donedávna sa pravidelne zúčastňoval aj na podujatiach mimo zariadenia sociálnych služieb. Stále si rád zaspieva a prečíta noviny, pozrie dobrý film či športový prenos. V KOMUCE sa priatelí s 90-ročnou pani Zdenkou. Ako sám hovorí, v živote si najviac želá, aby celá jeho rodina bola zdravá, a aby sa každý jej člen dožil takého pekného veku, ako on sám.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

3 Galéria

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk