Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Hanba na sto rokov! Z Mičovského si už robia srandu aj v zahraničí Končí, nekončí, a predsa len napokon skončil - takto komentujú české médiá zmätočné odstúpenie z funkcie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského. 8. jún 2021 MI Svet o Slovensku

8. jún 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Hanba na sto rokov! Z Mičovského si už robia srandu aj v zahraničí Končí, nekončí, a predsa len napokon skončil - takto komentujú české médiá zmätočné odstúpenie z funkcie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Šancu na dôstojný odchod z ministerskej funkcie už Ján Mičovský prepásol. Otočiť názor na svoje zotrvanie vo funkcii o stoosemdesiat stupňov je už samé o sebe dosť rozpačité správanie politika, ktorý by mal byť vo svojich postojoch konzistentný. Ale nemať to ani vydiskutované s hlavou štátu je už naozaj tragikomické. Uvádza to český portál novinky.cz.

Raz tak, potom inak

Takýto popletený odchod z funkcie sa len tak nevidí. Český portál novinky.cz už v titulku píše „Slovenský minister Mičovský končí, nekončí, ale predsa len končí.“ Pripomína, že dnes už bývalý šéf rezortu pôdohospodárstva pôvodne oznámil demisiu, pretože chcel vyvodiť politickú zodpovednosť za škandál v Slovenskom pozemkovom fonde.

Bývalá šéfka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Bartošová skončila vo väzbe, pričom do funkcie ju navrhol on sám. Bartošová je obvinená z korupcie.

„Bola by to hanba byť súčasťou protikorupčného hnutia a zároveň uhnúť v takejto situácii,“ cituje Mičovského slová spred dvoch týždňov portál.

Ale potom prešiel týždeň a Mičovský podľa portálu „všetkých šokoval“, keď zrazu urobil veľkú názorovú otočku a oznámil, že sťahuje svoju demisiu. Dôvodom vraj bolo množstvo podporných reakcií od ľudí zo sektora, aby neutekal z boja.

„Jeho vyjadrenie vyznelo tragikomicky, pretože v tej chvíli sa už o jeho odchode z funkcie rozhodlo na inom mieste,“ dodáva portál.

Podľa ústavy totiž minister nemôže svoju demisiu vziať späť a prezidentka Čaputová sa už s premiérom Hegerom dohodla na Mičovského nástupcovi.

Je to fraška

Český portál pripája vyjadrenie opozičného Hlasu-SD, podľa ktorého Mičovský zo seba urobil „nesvojprávnu a smiešnu figúrku,“ keď sa stal ďalším symbolom totálneho chaosu a cirkusu v podaní vládnej koalície.

Nelichotivé komentáre pripájajú aj českí čitatelia portálu novinky.cz. „Preboha, to je hanba na sto rokov… Nechcel od koryta, dobre mu tak, slovenská vláda je tragikomédia. Niekto si neprečítal svoje práva a povinnosti, ale len bonusy a výhody.“

Jána Mičovského nahradí vo funkcii Samuel Vlčan, ktorý mu donedávna robil štátneho tajomníka. Nepochopený minister sa môže vrátiť späť do parlamentnej lavice.

Zdroj: Dnes24.sk