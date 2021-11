Zdroj: Dnes24.sk SVET O SLOVENSKU: Pandémia ako cez kopirák! Môže za to naša mentalita alebo počasie? Krajiny strednej Európy prežívajú v nemocniciach rovnaký scenár. Čo sa to deje? 25. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

25. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Pandémia ako cez kopirák! Môže za to naša mentalita alebo počasie? Krajiny strednej Európy prežívajú v nemocniciach rovnaký scenár. Čo sa to deje?

Pandemická situácia sa u nás stále zhoršuje. No v tomto nebezpečnom bode, nezostalo Slovensko samé. V Českej republike si začínajú všímať, že sme na jednej spoločnej lodi s krajinami strednej Európy, pričom sa čoraz viac skloňuje slovo „ako cez kopirák“. Prečo?

„S podobným nárastom ako v Česku sa v posledných týždňoch stretávajú aj okolité štáty ako Maďarsko, Slovensko, Rakúsko či časť Nemecka. Podobne na tom je aj Chorvátsko a Slovinsko. Vo všetkých týchto štátoch preto vlády zavádzajú výrazné sprísnené opatrenia a v niektorých prípadoch aj lockdown,“ informuje o tom CNN Prima NEWS.

Tento úkaz vo forme grafu začína kolovať aj na Twitteri, kde sa jeho užívateľ pýta, čo sa dialo v strednej Európe v rozmedzí 10. až 13. októbra, keď začali čísla v jednotlivých štátov dramaticky stúpať.

„Podľa niektorých za to môže mentalita stredoeurópskych národov a neochota sa očkovať, iní zase upozorňujú na zmenu počasia, ktorá nastala v polovici októbra,“ opisuje redakcia situáciu a obracia sa priamo na odborníkov.

Viac prezradil biochemik Zdeněk Hostomský. „Je možné, že chladné počasie vyhnalo ľudí do vnútorných priestorov, kde sa vírus šíri lepšie. Podobnú situáciu sme pozorovali napríklad na Floride, kde ľudia naopak utekali pred vlhkom do klimatizovaných priestorov, kde sa vírus šíril tiež a čísla rástli, je to však len skratkovitá hypotéza,“ pripomína.

Počasie mohlo skutočne rozdúchať koronovú vlnu. „Najvhodnejším počasím na šírenie koronavírusu je teplota okolo 8 až 9 stupňov, čo skutočne zodpovedá počasiu, ktoré panovalo v polovici októbra v strednej Európe. V spomínaných dňoch tu teploty skutočne výrazne poklesli,“ pripomína česká redakcia.

Mikrobiológ Václav Hořejší nevidí problém v počasí. „Zmenou počasia to podľa mňa nebude. Skôr by som povedal, že je to trochu náhoda, pretože napríklad v Belgicku, to išlo podobne hore, ale je to určite zaujímavé,“ okomentoval názor vedca z odboru biochémie.

V čom je teda problém? „Tri krajiny z tejto oblasti sú viac-menej postkomunistické a k tomu sa pripája Rakúsko, takže to môže súvisieť s podobnou mentalitou ľudí v nich,“ myslí si Václav Hořejší.

CNN Prima NEWS pripomína, že dáta všetkých krajín sa opierajú o podobné čísla v rámci očkovania a počtov hospitalizovaných. „Graf, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý nedávno obletel aj české sociálne siete, ukazuje, že práve nedostatočne zaočkovaná populácia vedie k nárastu počtu hospitalizova­ných.“

What happened in Central Europe on Oct 10-13 so that many people started to become ill? pic.twitter.com/TGIzdp6PTy — Kaur Parve (@kparve) November 21, 2021

