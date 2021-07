Zdroj: TASR/Maroš Černý Testovanie je falošná alternatíva proti očkovaniu, hovorí Remišová Téma zvýhodnenia očkovaných ľudí a povinného testovania neočkovaných nie je mŕtva. Už v utorok večer o nej budú zasa tvrdo rokovať koaliční lídri. 6. júl 2021 MI Politika

6. júl 2021 MI Politika Testovanie je falošná alternatíva proti očkovaniu, hovorí Remišová Téma zvýhodnenia očkovaných ľudí a povinného testovania neočkovaných nie je mŕtva. Už v utorok večer o nej budú zasa tvrdo rokovať koaliční lídri.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Plány ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského vyžadovať od neočkovaných ľudí na každom kroku na verejnosti test na koronavírus narazili na Borisa Kollára.

Odmietol tento návrh zaradiť na rokovanie parlamentu a avizoval, že koalícia o týchto opatreniach bude ešte rokovať, aby sa mohli vrátiť v upravenej podobe niekedy koncom júla. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová pred novinármi prezradila, za čo bude bojovať.

Očkovanie je cesta

Veronika Remišová vyhlásila, že masívne očkovanie obyvateľov je podľa nej jediný spôsob, ako sa vyhnúť tretej vlne. Názory Sme rodina, že nezaočkovaní by mali mať právo plnohodnotne fungovať len s pravidelnými testami, nepodporila.

„Testovanie je falošná alternatíva voči očkovaniu. Jediná zbraň proti pandémii je očkovanie. Vyzývam všetkých občanov – dajte sa zaočkovať,“ uviedla šéfka Za ľudí.

Dodala, že plne podporuje výhody pre zaočkovaných ľudí, pretože oni svojou voľbou pomohli sebe, svojej rodine i celej krajine zvýšiť kolektívnu imunitu. Odmieta reči o diskriminácii neočkovaných, pretože podľa nej si každý môže slobodne vybrať. A keď sa už rozhodne, musí len znášať následky svojej voľby.

„My sme na vláde schválili návrh ministra zdravotníctva Lengvarského. Žiaľ, niektorí naskočili na populistickú vlnu…,“ dodala vicepremiérka.

Je presvedčená, že vláda musí robiť opatrenia, ktoré ochránia občanov a Slovensko. O ich podobe, s ktorou budú súhlasiť všetci, budú už v utorok diskutovať na koaličnej rade.

MOM-ky na hraniciach?

Koaličné hnutie Sme rodina ostro kritizovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Ľudia bez vakcinácie by si museli za testy často platiť.

„Sme proti povinnému očkovaniu a odmietame vytvárať dve kategórie občanov. Nedovolíme finančne zruinovať ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať. Nemôžu sa cítiť ako občania druhej kategórie,“ vyhlásil predseda parlamentu.

Sme rodina získala podporu aj ministra financií Igora Matoviča. Uviedol, že platenie PCR testov v plnej výške pre neočkovaných by bolo v určitom zmysle nútením do očkovania, pretože chudobná rodina by si to nemohla dovoliť. Preto sa zrejme koalícia dohodne na nejakej symbolickej cene za potrebné testy.

Štyri zdarma?

Zatiaľ sa však povinné testy týkajú najmä neočkovaných ľudí pri prekračovaní hraníc. Preto sa hovorí o možnosti zriadiť mobilné testovacie zariadenia MOM priamo na hraničných priechodoch. Podľa Remišovej to ide proti doterajšej debate.

„Celý čas hovoríme, že testovanie v MOM-kách je neefetkívne a drahé a malo by sa zrušiť, lebo sú to stovky miliónov eur. A teraz zasa naopak. Ja hovorím – máme očkovanie, vakcína je zadarmo, dajte sa zaočkovať,“ uvádza vicepremiérka.

Ak má niekto zdravotný problém a preto sa nemôže dať očkovať, mal by mať testovanie zadarmo. Remišová však pripúšťa, že v konkrétnych prípadoch by občania mali mať nárok na štyri bezplatné antigénové testy mesačne zdarma.

Zdroj: Dnes24.sk