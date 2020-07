2. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Tipsport Liga spoznala termín ostrého štartu: KEDY sa rozbehne hokejová sezóna?

Štart nového ročníka hokejovej Tipsport Ligy predbežne stanovili na 2. októbra. Termín by mali potvrdiť na budúci utorok na zasadnutí klubov vo Zvolene.

Zdroj: TASR/František Iván

Najvyššia slovenská súťaž by mala mať 12 účastníkov. TASR o tom informoval dočasný riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Imre Valášek, ktorý vo funkcii nahradil odvolaného Richarda Lintnera.

Tucet klubov

„Tipsport Liga by sa mala predbežne začať 2. októbra. Pevne veríme, že v nej bude štartovať 12 tímov. V priebehu tohto týždňa by sme mali definitívne vedieť, či v súťaži bude pôsobiť aj maďarské mužstvo. Základná časť bude mať 50 kôl. Najlepších šesť tímov postúpi automaticky do play off, tímy na 7.-10. mieste si zahrajú predkolo o účasť vo vyraďovačke. Zo súťaže nikto nezostúpi, priamy postup si vybojuje víťaz 1. ligy,“ uviedol pre TASR Valášek.

Zdroj: TASR