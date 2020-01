4. január 2020 Barbara Dallosová Krimi Tragická nehoda pri Nitre: Vodič vpálil do stromu, tínedžer (†16) nemal šancu, FOTO

Veľmi smutné správy z našich ciest. Len osemnásťročný vodič podľa polície pravdepodobne nezvládol riadenie a s osobným autom narazil čelne do stromu.

Nitrianski dopravní policajti boli vyslaní k tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred Vrábľami v smere z obce Dyčka. Nehoda mala tragické následky, informuje o tom krajská polícia na svojom oficiálnom facebooku.

Len osemnásťročný vodič podľa polície pravdepodobne nezvládol riadenie a s osobným autom narazil čelne do stromu. ,,Vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Jeho 16-ročnému spolujazdcovi však už nedoázala život zachrániť ani privolaná rýchla lekárska pomoc," uvádzajú k smutnému prípadu policajti.

Okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania polície. Dokumentovanie miesta nešťastia si vyžiadalo odklon dopravy.

,,Polícia pristúpila k zvýšeným opatreniam v dohľade nad cestnou premávkou. Hliadky dopravnej, poriadkovej a aj železničnej polície budú vo zvýšenej miete dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," dodáva na margo nešťastnej udalosti polícia.