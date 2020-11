16. november 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto bude mať šťastie v lotérii a koho potrápi nevera?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. - 22. novembra 2020?

Baran

Tento týždeň sa nemusíte obávať ničoho v žiadnej oblasti vášho života. Máte pred sebou sedem dní, ktoré vám prinášajú úspech a uznanie. Pracovne sa prekonávate, všetko čo máte za úlohu urobiť, všetko čím vás poverili vaši nadriadení, ste schopný zvládnuť do detailu a odovzdať ešte skôr ako je určené. V osobnom živote, ako aj v rodinnom, vládne porozumenie a pohoda. Zdravotne ste takisto v stopercentnom poriadku. Dokonca vás čaká vzrušujúci piatok, pretože je to deň, kedy máte veľkú šancu na finančnú výhru, čo by ste mali využiť.

Býk

Dni tohto týždňa v porovnaní s minulým, sú akoby prekopírované cez indigo. V zamestnaní sa vám naďalej nesmierne darí, šírite okolo seba príjemnú náladu, ktorá sa prenáša aj na vašich spolupracovníkov. Vo vašom súkromnom živote je tak isto všetko v tom najlepšom poriadku, preto pre vás naďalej platí upozornenie, aby ste si hlavne vy zadní dávali veľký pozor v oblasti erotiky a nepodľahli mámeniu opačného pohlavia, okrem vašich partnerov, pretože ešte stále je vaša vládnuca planéta venuša pod vplyvom škorpióna, čo by mohlo pre vás znamenať veľké komplikácie pre niečo, čo môžete zažiť aj doma.

Blíženci

Je príjemné vedieť, že všetko, do čoho sa pustíte, sa vám darí, a že každý problém, ktorý sa vám postaví do cesty, zvládate odstrániť bez následkov. Medzi kolegami a vami vládne priateľská atmosféra, ktorá takisto prispieva k lepším pracovným výkonom celého kolektívu. Spokojnosť cítite aj zo strany vašej rodiny, a keďže aj po zdravotnej stránke ste v úplnom poriadku, naplánujte si víkend pre vašich priateľov, pozvite ich k vám a spoločne si užite dni voľna. Môžete si byť istí, že ako hostitelia budete neprekonateľní.

Rak

Skúste si vaše pracovné záležitosti naplánovať tak, aby ste ich najdôležitejšie časti stihli vybaviť do stredy, pretože potom už nebudete mať prajné obdobie na ich ukončenie. Zvlášť si v stredu a vo štvrtok dávajte pozor na to, čo budete podpisovať. Mohli by ste prehliadnuť niečo, čo by vám v budúcnosti mohlo robiť komplikácie. Vaša rodina je po tieto dni v každom ohľade maximálne spokojná, cítite z ich strany pokoj a pohodu. Preto sa môžete tešiť na víkend, ako si v prítomnosti vašich najbližších odpočiniete a naberiete novú energiu.

Lev

Vaše nápady sú tak unikátne, že každý z nich má cenu zlata, preto bude dobré, ak si ich začnete triediť podľa dôležitosti a začnete ich aj tak realizovať. Môžete sa do toho pustiť, pretože všetky hviezdy sú na vašej strane a máte pred sebou dostatočne dlhé prajné obdobie, aby ste ich dotiahli do úspešného konca. Aj zo strany vašich blízkych môžete očakávať podporu, nemusíte sa starať o rodinné záležitosti, pretože vaši partneri ich za vás prevzali, aby ste sa mohli plne sústrediť na všetko, čo máte v pláne urobiť. Plne si uvedomujú, že to, čo robíte, prinesie aj im úžitok a zabezpečenie.

Panna

Už od pondelka ste nesmierne výkonný a pracovitý, čo nie je nič nové pre vaše znamenie, ale celý týždeň budú vaše výkony dosahovať viac ako stopercentné úspechy, ktoré vám prinášajú uznanie a obdiv. Dokonca je možné, že v pondelok nadviažete novú známosť, z ktorej sa vytvorí dlhodobé priateľstvo. Vo vašom osobnom živote sa nedeje nič, čo by potrebovalo okamžité riešenie, a taktiež sa nemusíte obávať nepríjemných prekvapení. Aj zdravotne sa cítite super, takže sa môžete tešiť na dni naplnené spokojnosťou a šťastím.

Váhy

Máte možnosť tento týždeň naplno rozvinúť vašu fantáziu, kreativitu a zmysel pre detaily, hlavne v oblasti vašich pracovných záležitostí. Preto neváhajte a dokážte vašim spolupracovníkom, ale aj nadriadeným, akou dôležitou a nepostrádateľnou súčasťou ste pre celý kolektív. Vaše súkromie, zvlášť to platí pre zadaných, je ohrozené, pretože budete vystavený pokušeniam zo strany opačného pohlavia. Preto si dobre premyslite, či vám bude prípadný krátky flirt stáť za nepríjemnosti, ktoré hrozia, ak na to prídu vaši partneri. Slobodných čaká vás plno vzrušujúcich zážitkov, len si dávajte pozor, s kým ich budete prežívať.

Škorpión

Posledný kvartál tohto roku vám prináša úľavu, čoho príkladom je aj tento týždeň. V zamestnaní patríte medzi najvýkonnejších, všetky úlohy si plníte stopercentne a včas ich odovzdávate spracované na jednotku. Cítite sa v pohode a spokojní sami zo sebou, čo oceňuje aj vaša rodina, pretože ste k nej milí a pozorní. Vám slobodným alebo voľným v prípade, že máte niekoho, komu by ste chceli už otvorene prejaviť vašu náklonnosť, sa tento sen plní a odozvu môžete očakávať pozitívnu. Taktiež aj po zdravotnej stránke je všetko v poriadku, tak sa tešte a užívajte si.

Strelec

Ste v období, kedy sa všetko okolo vás deje tak, aby ste nemuseli vynakladať špeciálne výkony, no aj tie, ktorými riešite zadania od vašich nadriadených, sú dostačujúce na to, aby ste ich hravo zvládli. Nie je to ale tým, že by ste boli leniví alebo by sa vám nechcelo. Je to preto, lebo váš mierne zhoršený zdravotný stav vám bude brániť k väčšiemu nasadeniu. Je to iba dočasná indispozícia, preto si doprajte dostatok odpočinku v kruhu vašej rodiny. V piatok môžete očakávať zaujímavú ponuku na super spoluprácu.

Kozorožec

Pokúste sa tieto dni neprepínať vaše sily, či už fyzické alebo psychické, pretože ste ozaj v období, ktoré vám nebude priať ani v práci, ani v rodinných záležitostiach a ani po zdravotnej stránke sa nebudete cítiť dobre. Tieto dni sa vám uvoľňuje vaša karma, preto buďte opatrný vo všetkom, čo urobíte a poviete. Ozbrojte sa hlavne poriadnou dávkou trpezlivosti a všetky dôležité rozhodnutia si odložte na priaznivejšie obdobie. Venujte sa iba tomu, čo ste už začali, aby ste to mohli dokončiť a do ničoho nového sa nepúšťajte. Ešte raz – trpezlivosť!

Vodnár

Vaše zdravie tento týždeň prejde poriadnou previerkou, preto mu venujte dostatočnú pozornosť. S toho dôvodu sa budete cítiť podráždený, čo môže spôsobovať konflikty, či už medzi vami a kolegami na pracovisku, ale aj v rodinnom kruhu. Hlavne utorok je v tejto oblasti veľmi nebezpečný. Preto sa snažte držať vaše emócie pod kontrolou a nepúšťajte sa do otvorených debát alebo riešení problémov. Piatok sa situácia začne zlepšovať, takže ak sa nedokážete vyhnúť niečomu a budete musieť o niečom rozhodnúť, tak to urobte v tento deň. Buďte opatrný!

Ryby

Čaká vás ďalší z množstva super týždňov, ktoré máte už za sebou. Všetko budete zvládať s ľahkosťou, hlavne v pracovnej oblasti by ste mohli vyťažiť veľmi veľa, pretože táto oblasť vášho života je vám mimoriadne naklonená. Ale aj váš osobný život sa bude odvíjať v príjemnej atmosfére naplnenej láskou a šťastím. Môžete sa tešiť z každého dňa tohto týždňa. Zdravotne ste v perfektnej kondícií, partneri sú z vás unesení. Čo tak si na víkend pozvať priateľov a spoločne si užiť kopec zábavy?

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk