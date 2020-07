26. júl 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP: Vesmír praje nezadaným! Neseďte doma, vyberte sa medzi ľudí

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 27. júla - 2. augusta 2020?

Baran

Počas tohto týždňa by ste mali v zamestnaní využiť každý deň tak, ako najlepšie viete. Nebeská obloha vám praje vo finančných transakciách, ale aj v rámci vašej kariéry. Pokiaľ uvažujete o zmene pracovného miesta, máte na to ideálny čas. V oblasti citov a lásky môžete vašich partnerov prekvapiť niečim milým. Naznačte im tak, že v priebehu nadchádzajúceho víkendu môžu očakávať pokračovanie, ktoré bude mať stupňujúcu sa intenzitu.

Býk

Tento pracovný týždeň bude pre vás naozaj veľmi náročný a ťažký. Ak aj dosiahnete nejaké výsledky, budú len čiastkové. Preto sa zamerajte len na nevyhnutné záležitosti. Ešteže máte pri sebe partnerov, o ktorých sa môžete oprieť, a ktorí vám pomáhajú zvládať toto nepriaznivé obdobie. Streda a štvrtok sú dni, ktoré vám prajú v oblasti lásky. Tak to využite a prekvapte vaše polovičky nejakým malým, milým darčekom ako váš prejav vďaky za ich podporu.

Blíženci

Pracovne vám bude vychádzať všetko v prvej polovici týždňa, preto sa snažte tieto dni využiť maximálne ako dokážete. Tá druhá bude úplne naopak. Preto všetko, čo môžete odložiť na príhodnejšie obdobie, odložte. V osobnom živote si budete môcť užívať lásku plným priehrštím počas stredy a štvrtku. Takže vy nezadaný, ktorí túžite po vážnom vzťahu, určite neseďte v tieto dni doma. Vy zadaní, máte pred sebou veľmi príjemný víkend v spoločnosti vašich partnerov.

Rak

Od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní môžete naplno realizovať. Môžete riešiť aj naozaj komplikované pracovné situácie. Zo strany vašich zamestnávateľov máte plnú podporu. V priebehu piatka už neriešte nič. Bude to pre vás doslova doslova deň „blbec“. V rodinných záležitostiach, v partnerskom spolužití je všetko v poriadku. Vy nezadaní, túžiaci po vzťahu, nezostávajte doma. Vyberte sa s priateľmi niekam medzi ľudí. Tam spoznáte svoju budúcu lásku.

Lev

Tieto dni vám z pracovného hľadiska prinášajú náhle priaznivé zmeny či už v podobe povýšenia, alebo pre vás výhodnej ponuky na zmenu zamestnávateľa. Aj vám, čo podnikáte sa bude dariť uzatvárať dobré obchodné zmluvy a spolupráce. V utorok a v stredu by ste mali venovať plnú pozornosť vašim partnerom. Hviezdy vám prajú. Predídete tak možným nepríjemným výmenám názorov počas piatku, ktoré by mohli narušiť pohodu nadchádzajúceho víkendu.

Panna

Prvá polovica tohoto pracovného týždňa je pre vás priaznivá. Snažte sa preto využiť každú minútu tohoto obdobia, pretože druhá polovica bude úplne opačná. Nič vám nebude vychádzať. Riešte len nevyhnutné povinnosti. V priebehu stredy a štvrtku si budete plným priehrštím užívať lásku a prejavy citov. Takže vy, čo ste nezadaní a chceli by ste tento stav zmeniť, nezostávajte doma. Vy, čo žijete v stabilných partnerstvách, máte pred sebou príjemný víkend v spoločnosti vašich polovičiek.

Váhy

Pripravte sa na to, že počas tohoto týždňa si aj ten najmenší pracovný úspech budete musieť veľmi tvrdo „odmakať“. Mrzieť vás bude aj to, že nebude za vašu snahu adekvátne finančne odmenený. Našťastie, máte pri sebe partnerov, ktorí sú v tomto pre vás nepriaznivom období oporou. Streda a štvrtok sú pre vás dni, ktoré prajú láske. Máte príležitosť v ich priebehu svojim polovičkám prejaviť vďaku za to, že stoja pri vás a pomáhajú vám. Potešte ich nejakým malým darčekom.

Škorpión

Na pracovisku máte pred sebou pokojné dni. Môžete si preto dovoliť poľaviť vo vašom nasadení a energiu využiť na vzdelávanie vo vašom obore. Zíde sa vám to v budúcnosti. V rodinnom, v partnerskom spolužití sú pred vami pokojné a príjemné dni. Štvrtok a piatok sú pre vaše znamenie naplnené láskou a citmi. Máte príležitosť vašim polovičkám naplno dokázať čo pre vás znamenajú. Nebojte sa im otvorene povedať, čo k nim cítite. Budete milo prekvapený ich reakciou.

Strelec

Je pred vami naozaj pracovne nesmierne nepriaznivý týždeň. Všetko vám padá z rúk, cítite sa nedocenený a finančne neocenený. Preto sa snažte udržať si vnútornú pohodu, lebo ak ste v strese, všetko sa ešte viac kazí a zhoršuje. Nech vám je útechou, že vo vašom súkromí je všetko v absolútnom poriadku. Nekazte to tým, že si vašu zlú náladu prenesiete domov a budete ňou zaťažovať vašich blízkych. Oni za nič nemôžu. Bolo by to z vašej strany voči nim neférové.

Kozorožec

Počas týchto dní sa v zamestnaní budete iba trápiť. Nič sa vám nebude dariť, všetko do čoho sa pustíte, sa bude komplikovať. Neriešte ani finančné transakcie. Hrozia vám straty. Nesnažte sa ísť rohmi proti múru. Dolámete si ich. Aj v oblasti citov a lásky sa budete trápiť, pretože budete vašich partnerov podozrievať z nevery. Ale toto podozrenie je spôsobované vašou bujnou fantáziou. Preto si dobre rozmyslite, čo budete hovoriť, lebo vážne ohrozujete vaše vzťahy rozchodom alebo dokonca rozvodom.

Vodnár

Máte pred sebou naozaj úžasný pracovný týždeň. Všetko čo budete robiť, budete premieňať doslova na zlato. Môžete vašim nadriadením prezentovať vaše nové projekty. Stretnú sa u nich s pozitívnou odozvou. Vy, čo podnikáte, môžete bez obáv uzatvárať nové obchodné dohody. V tieto dni nebudete mať na partnerov veľa času z dôvodu vášho pracovného vyťaženia, ale predsa len by bolo od vás pekné, ak by ste si pre nich našli čas aspoň v stredu.

Ryby

Z pracovného hľadiska vám tento týždeň ide všetko podľa plánu. Dokonca si dokážete medzi vašimi povinnosťami nájsť čas na čaj či kávu s kolegami. Ste spokojný. Rovnako tak aj doma ide všetko podľa vašich predstáv, čo vám ešte viac pridáva na celkovej pohode. Máte dostatok času venovať sa aj vašim osobným záľubám a koníčkom. Preto je len na vás, ako si naplánujete nadchádzajúci víkend. Vašej fantázii nebude nikto a nič klásť žiadne prekážky.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk