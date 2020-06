30. jún 2020 Tunde Zo Slovenska Ustojí Kollár tlaky? Za jeho odvolanie už koluje rozsiahla petícia

Šéf parlamentu trvá na tom, že prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami a obvinenia, že jeho diplomovka je plagiát, odmieta.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Študenti a absolventi vysokých škôl zverejnili petíciu za odstúpenie Borisa Kollára z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Dôvodom je kauza jeho diplomovej práce.

Petícia za odstúpenie

Autori petície nesúhlasia, aby post predsedu parlamentu zastával človek, ktorý svoj titul získal vďaka plagiátu. „Podľa nášho názoru, by mal druhý najvyšší ústavný činiteľ spĺňať predovšetkým prísne morálne predpoklady. Diplomová práca Borisa Kollára je však podľa analýzy zverejnenej v médiách plagiátom. Viac ako polovica práce je od slova do slova odpísaná z rôznych zdrojov,“ uvádzajú v petícii členovia komunity Zastavme korupciu, ďalší študenti a absolventi vysokých škôl.

Borisa Kollára vyzvali, aby sa vzdal postu predsedu parlamentu a ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom, ktorí „si to nezľahčujú“.

Odstúpenie

Šéf parlamentu trvá na tom, že prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami a obvinenia, že jeho diplomovka je plagiát, odmieta. Ako dôkaz sa odvolal na výsledky kontroly originality práce, a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Dôvod na svoje prípadné odstúpenie z funkcie nevidí, no kým bude v politike, magisterský titul používať nebude.

Kollárovo odstúpenie z funkcie predsedu NR SR žiadajú nielen študenti a absolventi vysokých škol, ale aj strana Za ľudí.

Nerobme z ľudí hlupákov!

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) na sociálnej sieti napísal, že nerozumie strkaniu hlavy do piesku a teda vyjadreniam premiéra Igora Matoviča a Borisa Kollára. Tí ho kritizovali za sobotňajšie stanovisko strany, podľa ktorého by mal šéf parlamentu vyvodiť politickú zodpovednosť. Svoj status nazval Nerobme z ľudí hlupákov!

„Už druhý deň počúvam, ako som iné žiadal od pána Kollára a iné hovoril novinárom. Je to nezmysel! Išiel som za Borisom Kollárom dvakrát, dvakrát som mu povedal svoje výhrady a informoval ho, aké je stanovisko strany. Potom prišla tlačová konferencia," tvrdí Šeliga.

Aj preto odmieta slová Igora Matoviča a Kollára, že kiskovci konali v rozpore s koaličnou dohodou.

„Naše predsedníctvo to povedalo jasne – pán Kollár pochybil a za svoje činy má vyvodiť osobnú zodpovednosť. Odmietam vyjadrenia premiéra aj predsedu parlamentu, že sme konali v rozpore s koaličnou dohodou, alebo dobrými mravmi. Nemyslím si, že možno dať rovná sa medzi Borisa Kollára a Andreja Danka. To nie, ale od nás sa predsa čaká viac,“ píše rozhorčene Šeliga.

V súvislosti so zotrvaním Kollára vo funkcii premiér Igor Matovič poukázal na to, že zákon nežiada vysokoškolské vzdelanie na kandidatúru na poslanca parlamentu. Reagoval tak na otázku, či je spravodlivé preverovať všetky práce do minulosti a odoberať titul, pričom by mohli ľudia prísť o prácu, kým Kollár môže vo funkcii ostať.

Podozrenia z plagiátorstva

Boris Kollár absolvoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici jednoodborové magisterské štúdium environmentálne manažérstvo v externej forme štúdia. Štúdium ukončil v akademickom roku 2014/2015 štátnou záverečnou skúškou. Podľa medializovaných informácií mal vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal.

Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Gröhling. Ten už spomínal, že chce preto do budúcna meniť zákon.

V minulom volebnom období mal podobné problémy vtedajší predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Opozícia dala návrh na jeho odvolanie z funkcie, ale neuspela. Kollár vtedy Danka za podvod kritizoval a hovoril, že taký človek nemá čo v politike robiť. V súvislosti s touto kauzou mal parlament na stole návrhy na odoberanie titulov.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR