Zdroj: Pixabay.com Už nemusíte sedieť pred telkou. Slovák vymyslel apku, s ktorou vám VÝHRA neujde! Už nemusíte zapínať televízor. Slovák vymyslel šikovnú pomôcku, ktorá vám ušetrí kopec času. Netreba sa nikde registrovať. 28. august 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

Očkovacia lotéria sa stala doslova hitom slovenských domácností. Žrebovanie poslednej prémie pritiahlo k obrazovkám podľa portálu RTVS skoro 800-tisíc divákov.

Niektorí registrovaní Slováci však v čase vysielania pracujú, a tak nemôžu byť pri televíznych obrazovkách. Iní zase majú svoj večerný program, prípadne nechcú stále sledovať meniace sa heslá. Vznikla však apka, ktorá je veľmi užitočným pomocníkom. Redakcia Dnes24.sk oslovila jej tvorcu, ktorým je Petr Czepiec.

Jedným klikom

V hlave sa mu zrodila myšlienka, nečakal a zhmotnil ju. „Aplikácia automaticky zobrazí heslo po jeho vyhlásení v RTVS. Tú je možné stiahnuť pre Android, iOS alebo si ju otvoriť v prehliadači, čo je možné vďaka multiplatformovému softvérovému vývoju. V mobilnej verzii aplikácie používateľ dostáva aj notifikácie, čo uľahčuje rýchly prístup k heslu, ak mu zavolajú z RTVS,“ prezradil nám programátor.

Vytvoril webovú stránku heslo.cze.tech, na ktorej sa počas súťaže objaví aktuálne heslo.

Netreba nikde klikať, hľadať alebo sa registrovať. Jej tvorca ňou chce uľahčiť súťažiacim život, no o tomto projekte si myslí svoje. „Očkovacia lotéria sa mi zdá odfláknutá, nespravodlivá, možno dokonca polarizujúca v tom zmysle, že trochu zvádza k závisti a neprajnosti.“

Úspešný test

Apka zatiaľ šľape ako hodinky. Nečakane ju otestovalo niekoľko tisíc užívateľov internetu hneď po jej zrode. „Čo ma ale veľmi potešilo, bolo, že z toho bol vlastne akýsi neplánovaný ale úspešný test našej infraštruktúry, pretože po uverejnení na Zomri si otvorilo aplikáciu v krátkom čase približne 5-tisíc ľudí a všetko bolo absolútne bez výpadku a dokonca bez akéhokoľvek spomalenia.“

Rozpoznávanie textu z obrazu

Pustiť by sa chcel do streamu RTVS. „Ak budem mať čas, chcel by som nasadiť OCR (rozpoznávanie textu z obrazu, pozn. red.), ktorý by heslá automaticky prepisoval, čo už by bolo technologicky zaujímavé. Zatiaľ je to iba jednoduchá apka, kde musím to heslo prepisovať ručne,“ dodáva majiteľ firmy Czetech, ktorá vytvára IT systémy.

Môžete pomôcť

Programátor dáva do pozornosti aj inú vychytávku. „Dôležité tiež je, že aplikácia má otvorený zdrojový kód, čo znamená, že ktokoľvek si môže kód stiahnuť, upraviť ho a pridať sa k vývoju alebo si spraviť vlastnú verziu aplikácie," dodáva na záver.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk