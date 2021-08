9 Galéria Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Výbava pre prváka môže byť lacnejšia! Musíte však požiadať o PRÍSPEVOK Perá, zošity, školská taška… To všetko vás pri príprave vášho prváčika do školy môže stáť aj viac ako 180 eur. Našťastie existujú dva špeciálne príspevky. 24. august 2021 MI Ako ušetriť

24. august 2021 MI Ako ušetriť Výbava pre prváka môže byť lacnejšia! Musíte však požiadať o PRÍSPEVOK Perá, zošity, školská taška… To všetko vás pri príprave vášho prváčika do školy môže stáť aj viac ako 180 eur. Našťastie existujú dva špeciálne príspevky.

Nástup dieťaťa do školy je krásna udalosť, ale finančne poriadne nákladná. Rodiny s napnutým domácim rozpočtom môžu mať problém nakúpiť všetky potrebné pomôcky.

Ponúkame vám zopár trikov, ako to urobiť čo najlacnejšie a zároveň, ako získať aj dodatočný príspevok od obce, o ktorom mnohí nevedia.

Štát pomôže

Už od roku 2019 sa štát snaží aspoň trochu pomôcť rodičom prváčikov a prispieť im na výbavu prváka. „Za zošity, štetce, pravítka a ostatné potreby môžu rodičia pri príprave viacerých detí do školy nechať v papiernictve vyše 300 eur,“ uviedol Ján Šuda z Partners Group SK.

Štát v roku 2021 navýši bežný prídavok na dieťa (25,50 eur) za mesiac september o sumu 104,76 eur. Spolu tak rodičia prváka dostanú v októbri jednorazovo 130,26 eur.

O tento špeciálny príspevok po nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy nemusíte nijako žiadať. Úrad práce vám ho automaticky pošle na účet. Veľa rodičov však netuší, že môžu mať nárok aj na ďalší, hoci skromnejší príspevok od ich miestnej samosprávy.

Aj obec prispeje

Mnohé obce vyplácajú rodičom svoj vlastný príspevok na dieťa nastupujúce do školskej dochádzky. Jeho výška sa líši a zvyčajne býva od 20 eur do 50 eur.

Nezabudnite preto kontaktovať vašu obec, prípadne mestskú časť a informujte sa o možnosti získať príspevok na prváčika. Podmienky si určuje každá obec samostatne. Zvyčajne je to trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov v danej obci. Dieťa tiež musí nastupovať do školy, ktorej zriaďovateľom je daná obec.

Ak sú rodičia rozvedení, o príspevok žiada ten, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti. Dôležité je nezmeškať lehotu na podanie žiadosti. Môže to byť od 2. septembra až do konca novembra alebo decembra.

Takto ušetríte

Ak chcete nakúpiť výbavu školáka za čo najmenší rozpočet, najlepšie je začať v poriadnom predstihu. Ideálne rok dopredu. Tesne po štarte školského roka v septembri a októbri totiž obchody vypredávajú školské potreby za zlomkové ceny.

Ak teda vaše dieťa nastupuje do prvej triedy až o rok, nakúpte mu aspoň základné veci už teraz. Vďaka akciovým septembrovým cenám ušetríte aj polovicu nákladov.

Ak zoberiete dieťa na nákup školských potrieb do kamennej predajne, zrejme odídete s tou najkrajšou taškou, peračníkom a obalmi s obrázkami obľúbených hrdinov. Často však ide o najdrahšie a ergonomicky nie najlepšie výrobky.

Preto sa pokúste vybaviť tieto nákupy na internete a hľadajte pritom výhodné akcie. Skúste sa zamerať napríklad na zvýhodnené školské sety, kde v jednom balíku zakúpite viacero položiek. Výrobcovia vtedy poskytujú mimoriadne zľavy.

Prehľadajte domácnosť

Veľmi dobrou voľbou je aj nákup školskej tašky z druhej ruky. Bude už síce niesť známky nosenia, ale pri troche snahy sa dá nájsť pekný a kvalitný model za zlomkovú cenu.

Deťom sa v tomto veku rýchlo mení vkus a často už do druhej triedy nechcú nosiť tašku s obrázkom, ktorý sa im pred rokom tak páčil. Rodičia tak môžu predávať tašku v stave „skoro ako nová“.

Ani všetky farbičky, pastelky a nožnice nemusia byť nové, ale isto sa dajú využiť aj tie, ktoré dieťa doma už dlhší čas má. Rozhodne stojí za to prezrieť aj výbavu staršieho súrodenca, z ktorej by niektoré veci mohol ten mladší zdediť. Prezuvky tiež nemusia byť nové a tašku na ne môže šikovný rodič ušiť spolu s dieťaťom zo starých šiat.

Zdroj: Dnes24.sk