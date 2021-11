Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 V hre je comeback zriadenia legendárnych ZÁCHYTIEK: Kto by to mal financovať? Prvú záchytku v Československu zriadili v Prahe v roku 1951 a poslednú na Slovensku zrušili v Trnave v roku 2010. Rozbehla sa diskusia o možnom návrate. 19. november 2021 Správy

19. november 2021 Správy V hre je comeback zriadenia legendárnych ZÁCHYTIEK: Kto by to mal financovať? Prvú záchytku v Československu zriadili v Prahe v roku 1951 a poslednú na Slovensku zrušili v Trnave v roku 2010. Rozbehla sa diskusia o možnom návrate.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje zriadiť pre ľudí pod vplyvom alkoholu záchytné izby pri psychiatrických oddeleniach zdravotníckych zariadení.

Problémy s alkoholom

Podľa predsedu ZMOS Branislava Trégera by mal ich zriadenie financovať štát, ktorý vyberá dane z tabaku a alkoholu. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii v Žiline.

Samospráva má podľa šéfa ZMOS obrovské problémy s ľuďmi, ktorí si nevedia poradiť s alkoholom.

„Ohrozujú seba, verejnosť, rodiny, ničia verejnú zeleň a demolujú verejný majetok. Sme veľmi radi, že sa rozprúdila diskusia. Pretože legislatívne je v SR uchopená, ale v praxi jednoducho nefunguje. Prihovárame sa, aby to zafinancoval štát. A musí na tom participovať ministerstvo zdravotníctva, ktoré by bolo garantom po zdravotnej stránke,“ povedal.

Naposledy v roku 2010

Pripomenul, že prvú záchytku v Československu zriadili v Prahe v roku 1951 a poslednú na Slovensku zrušili v Trnave v roku 2010.

„V priemere ich ročne u nás fungovalo štyridsať. Doposiaľ protialkoholické záchytné izby fungujú v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. Jedna noc pobytu stojí v priemere viac ako 650 eur. V súčasnosti sú podmienky zriaďovania a prevádzky protialkoholických záchytných staníc taxatívne uvedené v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,“ uviedol Tréger.

Mesto Žilina podľa primátora Petra Fiabáneho opakovane žiadala o pomoc s neprispôsobivými občanmi Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline.

„Predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy je urgent jediným priestorom pre ľudí, ktorí požívajú alkohol a neprispôsobivých občanov. A potom čelí veľmi ťažkej situácii,“ podotkol.

Prestať sa vyhovárať

Doplnil, že opitých a agresívnych jedincov bez výrazných vážnych zdravotných komplikácií môžu poslať do policajných zariadení. „Tu vytriezvejú a v zmysle legislatívy za to budú niesť následky. Ťažko intoxikovaných so zdravotnými problémami je potrebné nechať v špeciálne pripravenom zdravotníckom zariadení. Samozrejme, vybavenom technikou aj personálom,“ dodal Fiabáne.

Podľa prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jána Andrejka bol v roku 2020 najčastejším trestným činom na území SR trestný čin pod vplyvom návykovej látky.

„Cesta, ktorou išli všade vo svete, je cesta prevencie. Mohli by sme ňou dosiahnuť niečo pre spoločnosť, lebo všeobecná požiadavka od občanov tu je. Už by sme sa mali prestať vyhovárať a zriadiť záchytky tak, ako je to vo vyspelých európskych štátoch,“ skonštatoval Andrejko.

„Aktuálne prebieha odborná diskusia na medzirezortnej úrovni a hľadáme spoločné riešenie na vyriešenie tohto dlhoročného problému. V nadväznosti na závery budeme komplexne informovať,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Zdroj: TASR