Vianoce u našich čitateľov: TAKÝMITO krásnymi stromčekmi sa pochválili, FOTO

Vedeli ste o tom, že prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém približne z roku 1570? S tými dnešnými toho ale nemal veľa spoločného.

Skromné začiatky

V pôvodnej podobe išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku, ktorú zdobili orechy, ovocie alebo len symbolické ozdoby. Až približne v 17. storočí začali stromčeky prenikať aj do bežných domácností. Najprv sa tento zvyk udomácnil v mestách, neskôr prenikol aj na dedinu. V 18. storočí prekonal hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta.

V minulosti na ne ľudia vešali medovníkové ozdoby, domáce pečivo, sušené ovocie, ozdoby z papiera, slamy či šúpolia.

Moderné ozdoby

Podoba vianočných stromčekov sa v priebehu rokov postupne menila. Ak by sme hľadali pôvod elektrického osvetlenia stromčekov, museli by sme sa vrátiť do roku 1882 do USA.

Dnes populárne fúkané gule z jemného skla si zase v roku 1889 dal patentovať Francúz Pierre Dupont. Začiatkom 20. storočia sa začali objavovať aj iné tvary – srdiečka, vločky, hviezdičky a podobne.

To naj zo slovenských domácností

Dnes je už doba iná a stromčeky z ich stáročnými predkami nemajú veľa spoločného. Zaujímalo nás, aké skvosty majú u seba doma naši čitatelia. Na viacerých regionálnych portáloch sme zverejnili výzvu. Do redakcie nám napokon dorazili desiatky prekrásnych stromčekov.

Výber toho najlepšieho nájdete v priloženej galérii!

