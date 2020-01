3. január 2020 MAK Magazín Cestovanie Viete, ako sa jazdí pri poľadovici? Dáme vám pár trikov ako sa nezabiť

Zimné počasie dá zabrať aj profesionálnym vodičom. Preto my ostatní si nechajme poradiť, aby sme prišli do cieľa najmä zdraví.

Počas zimy, keď sa rýchlo stmieva, sa môžete poľahky dostať do problémov aj na ceste, ktorá vyzerá celkom dôveryhodne. Tie najkritickejšie miesta sú najmä v dolinách, bez prístupu slnka, na mostoch a cestách v blízkosti potokov, riek a jazier. Jazdite zodpovedne a bezpečne aj s pomocou vašich zmyslov.

1. Zrak

Prvým indikátorom poľadovice počas týchto dní môže byť mokrá cesta. Miesta vystavené slnku alebo aj chemickému posypu sú stále mokré, ale už v najbližšej zákrute to nemusí platiť, pretože dané miesto môže byť v tieni.

Poľadovica sa na prvý pohľad javí ako zamatový povrch cesty, kde vidíte stopy po pneumatikách a svetlo odrážajúce kryštáliky.

Nebezpečie poľadovice avizuje aj namŕzajúca kondenzovaná hmla na spätnom zrkadle, hrubá námraza na čelnom skle pred jazdou, para stúpajúca z blízkeho potoka alebo iný vzhľad cesty na začínajúcom moste.

2. Sluch

Dobrou správou je, že poľadovicu môžete počuť. Pneumatiky majú totiž na nej odlišný zvuk. Pozor, nie vždy sa na tento vnem môžete spoliehať. Pri hlučnejších autách, alebo naopak, pri tých so silnejšou zvukovou izoláciou, či pri rušnejšej premávke môžete poľadovicu jednoducho prepočuť.

3. Hmat

Pri podozrení na šmykľavú cestu si treba cestu, ak to situácia dovoľuje, testovať pribrzďovaním a skúšať tak charakter cesty.

Ak sa už dostanete do šmyku, hlavne neprepadávajte panike! Zvládnuť situáciu na poľadovici nebude jednoduché, ale panikou alebo zbrklým správaním sa môžete dostať do vážnych problémov.

V zákrute sa zvykne auto šmýkať smerom von, ale vtedy nesmiete panicky stočiť volant. Spravidla už po pár metroch dôjdete na suchú cestu a veľmi natočené kolesá zrazu zaberú.

Tým spôsobia druhý – nezvládnuteľný šmyk. Do zákrut preto treba vchádzať primeranou rýchlosťou, podľa možností vo vnútornom pruhu zákruty, aby vám ostalo miesto na prípadné jemné „odšmyknutie".

Pozor na mýtusy

Letné pneumatiky sú na poľadovici rovnako dobré ako zimné.

- Kto vám bude toto tvrdiť, chce vás zabiť.

Je to totiž presne to isté ako by ste sa vybrali na špacírku po ľade v lakírkach. Práve na poľadovici je cítiť obrovský rozdiel v druhu pneumatík.

Ako jazdiť na poľadovici