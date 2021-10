Zdroj: TASR/Jakub Popelka Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok: Podľa Matoviča SaS straší zvyšovaním dane! Vláda vo štvrtok s pripomienkou schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. 14. október 2021 Politika

14. október 2021 Politika Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok: Podľa Matoviča SaS straší zvyšovaním dane! Vláda vo štvrtok s pripomienkou schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Podľa návrhu predloženého ministerstvom financií by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP.

Slamený panák

Zmenou v pôvodnom návrhu by malo byť len doplnenie uznesenia vo vzťahu k výkonu akcionárskych práv zástupcov štátu za oblasť dividend.

Líder OĽaNO Igor Matovič a minister financií ráno tvrdil, že jeho ponuka ohľadom rozpočtu voči koaličným partnerom stále platí a pripomína, či koaliční partneri splnia to, čo ľuďom sľúbili. Podľa Matoviča SaS straší zvyšovaním dane. „To je taký ten slamený panák, ktorý si, bohužiaľ, SaS vytvorila, bojuje proti nemu a straší zvyšovaním daní,“ uviedol Matovič k Sulíkovým protestom.

V ďalších rokoch by mal deficit verejných financií klesať pod 3 % hranicu. V roku 2023 by to malo byť 2,7 % HDP. Na rok 2024 vyžaduje platná legislatíva pri očakávanej úrovni verejného dlhu vyrovnaný rozpočet. To by si vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení na úrovni takmer 4 miliardy eur, upozorňuje v návrhu rezort financií.

Ako budeme hospodáriť?

Viacročný rozpočet verejnej správy počíta s tým, že by mal hrubý dlh SR kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP. Následne do roku 2024 by mal klesnúť pod 59 % HDP.

Návrh rozpočtu obsahuje na roky 2022 až 2024 alokáciu peňazí z plánu obnovy v celkovom objeme 4,59 miliardy eur. V budúcom roku má najviac výdavkov z tohto plánu smerovať do zelenej ekonomiky (454 miliónov eur), vzdelávania (323 miliónov eur) a zdravia (218 miliónov eur).

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) opakovane upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov: o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a o dlhovej brzde.

Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú v parlamente schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 %, ale iba 4,3 % HDP. Rozdiel predstavuje približne 700 miliónov eur. Na rokovania má teraz koalícia niekoľko týždňov, o rozpočte na ďalší rok zvykne parlament diskutovať na prelome novembra a decembra.

Čo dostanú rezorty?

Kancelárie prezidenta i Národnej rady SR, ako aj Úrad vlády, by mali mať v budúcom roku vyšší rozpočet. Kým parlament a prezidentka by si mali prilepšiť len mierne, úrad vlády ráta so zvýšením výdavkov o viac ako 85 miliónov eur.

Celkové výdavky na slovenské zdravotníctvo by sa na budúci rok mali vyšplhať do výšky 6,38 miliardy eur.

by sa na budúci rok mali vyšplhať do výšky 6,38 miliardy eur. Ministerstvo kultúry by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac ako bolo rozpočtované na aktuálny rok.

by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Ministerstvo obrany má v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,795 miliardy eur. Celkové obranné výdavky by mali dosiahnuť 1,857 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta HDP.

má v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,795 miliardy eur. Celkové obranné výdavky by mali dosiahnuť 1,857 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta HDP. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí by malo mať v roku 2022 k dispozícii viac ako 154,3 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 78 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky.

by malo mať v roku 2022 k dispozícii viac ako 154,3 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 78 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky. Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačné­ho fondu.

by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačné­ho fondu. Na oblasť školstva, vedy, výskumu a športu by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur.

by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur. Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2022 vyčleniť 494 416 000 eur, o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021.

Mestá a obce by mali mať v roku 2022 k dispozícii 5,68 miliardy eur. Vláda pre najmenej rozvinuté okresy v rozpočte vyčlenila 10,3 mil. eur.

Celkové výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa v budúcom roku mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur.

by sa v budúcom roku mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur. Rozpočet Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí by mal ostať rovnaký ako v aktuálnom roku, na realizáciu opatrení zameraných na podporu krajanských komunít by mal mať úrad 3 529 000 eur.

Zdroj: TASR