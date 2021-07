Zdroj: TASR/Daniel Veselský SRDCERVÚCE slová Danka: Chlapi nemajú plakať, ale ja budem! Jaro, stráž nás z neba Správa o smrti exposlanca Národnej rady SR za SNS a bývalého ministra kultúry Jaroslava Pašku (†67) prišla nečakane. Zasiahla aj lídra národniarov Andreja Danka. 15. júl 2021 han Politika

O úmrtí dlhoročného politika informovala jeho rodina prostredníctvom sociálnej sieti.

„S neopísateľnou bolesťou v srdciach si vám dovoľujeme oznámiť, že dnes nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Jaroslav Paška,“ uviedla na Facebooku smútiaca rodina.

Pridal sa aj Danko

Len pár minút potom vyjadril svoj smútok aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý takisto na sociálnej sieti venoval zosnulému priateľovi nádherné slová. „Ťažko sa mi hľadajú slová. Prepáčte, som úplne mimo. Dnes nás opustil náš 1. podpredseda Jaroslav Paška. Desať rokov sme stáli bok po boku. Nemal som politicky bližšieho priateľa. Bol to jeden úžasne dobrý človek, úprimný a priateľský. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinke v mene SNS a jej členov. Jaro náš, lúčime sa s tebou,“ píše Danko.

Odkaz, ktorý Paškovi venoval jeho stranícky kolega, je tak silný, že sa pri čítaní tisnú slzy do očí. Potvrdzuje sa, že aj politici sú len ľudia a vedia prejaviť city. „Veľa sme prežili, nikdy som ťa nepočul sa hnevať alebo rozčuľovať sa. Tvoja dobrota a pokoj mi dávali istotu. Stál si pri mne vždy v najťažších chvíľach, bol si mojou oporou a priateľom. Stratili sme v tebe neskutočne veľa,“ pokračuje Danko.

„Jaro, chlapi nemajú plakať, ale dnes budem. Neviem si totiž predstaviť, že neprídeš, nesadneš si a neporadíš mi. Stráž nás z neba. Sľubujem ti, že politické sny, ktoré sme spolu snívali, sa pokúsim naplniť. Tvoja SNS a tvoj priateľ Andrej,“ uzavrel zronený predseda SNS.

Kto bol Paška

Narodil sa 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici, ale študovať sa vybral do hlavného mesta. Po skončení štúdia v roku 1978 pôsobil ako projektant a architekt. Do politiky vstúpil v roku 1990 a v druhej vláde Vladimíra Mečiara sa stal ministrom školstva (od novembra 1993 do marca 1994). Poslancom parlamentu bol v rokoch 1994–2009 a tiež od roku 2016 do 2020.

Bol tiež podpredsedom SNS a pôsobil aj ako europoslanec.

