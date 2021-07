Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Turistický semafor je podľa tatranských chatárov FIASKOM: Kompetentní reagujú Aplikácia vytvorená tromi štátnymi inštitúciami čelí od svojho vzniku nebývalej kritike. Pôvodne mala pomôcť turistom vybrať si trasu s menším počtom návštevníkov, všetko sa však otočilo. 15. júl 2021 Martin Károly Správy Zo Slovenska

15. júl 2021 Martin Károly Správy Zo Slovenska Turistický semafor je podľa tatranských chatárov FIASKOM: Kompetentní reagujú Aplikácia vytvorená tromi štátnymi inštitúciami čelí od svojho vzniku nebývalej kritike. Pôvodne mala pomôcť turistom vybrať si trasu s menším počtom návštevníkov, všetko sa však otočilo.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Nový informačný systém TURISTICKÝ SEMAFOR bol spustený len cez víkend, no za ten čas si našiel veľký počet odporcov. Cieľom portálu, ktorý vytvorilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia, bolo podľa ich slov: „zaznamenať preťažené turistické destinácie, odľahčiť ich a ponúknuť turistom inú alternatívu zaujímavej lokality.“

Portál funguje jednoducho. Na mape Slovenska sú vo vybraných turistických lokalitách ikonky turistov v troch farbách. Zelená znamená, že lokalita je aktuálne voľná a počet návštevníkov je minimálny, oranžová signalizuje väčšie množstvo turistov a pri červenej farbe ochranári dokonca odporúčajú zvoliť si inú oblasť.

„Na turistickom semafore naša dolina stále v červenom no aktuálne o 10:09 úplne prázdny chodník. Ďakujeme Vám Ministerstvo životného prostredia a ŠOP,“ ironicky ale s veľkou dávkou zúfalstva túto vetu zverejnil admin Zbojníckej chaty 13. júla.

V kritike neostali sami. Pridali sa k nim aj chatári z chaty Pod Soliskom či z Chaty pod Rysmi.

Aj keď ministerstvo s ochranármi už pri spustení projektu tvrdili že: „nikomu návštevu nikam nezakazujeme. Chceme poskytnúť informáciu o zhustenosti návštev v lokalitách pred tým, ako daný človek na lokalitu príde,“ po vlne kritiky priznali chyby a informovali o čiastočnej zmene metodiky spočítavania turistov.

Metodika ako z roku 2?

Podľa Catherine Černochovej z tlačového oddelenia rezortu životného prostredia údaje o návštevnosti poskytujú do semaforu pracovníci ŠOP, prípadne dobrovoľníci. Zarážajúce však je, že to v dobe informačných technológii robia naozaj s dotazníkom v ruke a jednu hodinu denne, teda medzi 8.00 až 9.00 hod. Systém je následne aktualizovaný o 10.00 hod. a značka svieti v jednej farbe celý deň.

„Každý deň 15 strážcov vyjde ráno na svoj strážny úsek a monitoruje od ôsmej do deviatej hodiny svoju dolinu a potom nahlási výsledok sčítania turistov,“ uviedol pre portál čas.sk riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Uznali si chybu

Redakcia Dnes24 sa obrátila na ŠOP, či nemá v úmysle tento zastaralý systém zmeniť, prípadne, či sa nechystajá celý semafor radšej zrušiť, keď čelí takej kritike.

„Po reakcii chatárov sme skontrolovali funkčnosť systému a celý IT proces je opravený. V uplynulých dňoch sme zapracovali do systému Turistického semaforu možnosť celodennej aktualizácie údajov a zároveň budeme v úzkom spojení s chatármi a so strážou, či je odporúčanie pre turistov aktuálne,“ hovorí pre Dnes24 Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu ŠOP SR.

Dodáva, že ak turisti majú pocit, že semafor neukazuje údaje pravdivo, môžu vec nahlásiť na semafor@ enviro.gov.sk

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

