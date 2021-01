5. január 2021 MI Ako ušetriť Tento zvyk vám ušetrí viac ako 365 eur za celý rok!

Na Nový rok si veľa ľudí dáva novoročné predsavzatia. Väčšinou ich však nedodržia, pretože ich stoja priveľa sebazapierania. Toto predsavzatie však má silnú motiváciu a ak vydržíte, na konci môže byť dovolenka.

Zdá sa, že ani rok 2021 nebude práve rokom prosperity a mnohých ľudí čakajú ekonomicky náročné časy. Čo by ste povedali, keby ste na konci roka našli doma niekoľko stoviek eur, ktoré môžete použiť na čokoľvek, či už to bude nová práčka alebo dovolenka? Stačí na to ísť s rozumom a disciplínou.

Staré dobré prasiatko

Znie to možno naivne, ale naozaj to funguje. Ak si kúpite domov klasické sporiace prasiatko a podobne ako v detstve si budete sporiť, výsledok sa dostaví.

Každý deň od Nového roka si odložte jedno euro. Ak budete dôslední, na konci roka budete mať nasporenú sumu 365 eur.

Namiesto prasiatka môžete použiť aj veľký zaváraninový pohár s viečkom. Dôležité je odkladať naozaj denne a hlavne odolať pokušeniu si z rastúcich úspor občas čosi požičať. Musíte dodržiavať disciplínu a myslieť na koncoročnú odmenu. Môžete staviť aj na efektívnejšiu metódu.

Okrem dennej jednoeurovej mince do prasiatka vysypte všetky svoje drobné. Frekvencia je na vás – či už to budete robiť každý deň, na konci týždňa alebo aspoň raz za čas.

Celá rodina tak môže v priebehu roka uzatvárať stávky, koľko peňazí asi v prasiatku napočítate 31. decembra a čo si za ne kúpite.

Virtuálne sporenie

Žijeme v 21. storočí, a tak môžete na toto šetrenie využiť aj mobilnú aplikáciu. Takmer každá banka už má v rámci mobil bankingu nejakú formu sporenia, ktorú si môžete nastaviť.

Virtuálne sporenie má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane vám bude aplikácia odvádzať drobné peniaze na sporiaci účet sama a nemusíte na to myslieť.

Na druhej strane vám však bude chýbať motivačný pohľad na plniace sa prasiatko, či sklenený pohár a môžete skôr podľahnúť pokušeniu sporiaci účet predčasne vybrať. Do takéhoto sporenia tiež nemôžete zapojiť celú rodinu, čím sa uberiete o zábavu.

Keď už sa rozhodnete v novom roku šetriť, rozhodne by ste to mali doplniť aj ďalšími šikovnými trikmi, ktoré ochránia vašu peňaženku.

Nakupujte premyslene

Existuje niekoľko šikovných trikov, vďaka ktorým dokážete skrotiť účty za nákupy v obchode i na internete a vôbec to nebude bolieť. Treba len vedieť, ako na to a pridať štipku disciplíny. Výsledkom bude nielen úspornejší, ale aj menej konzumný život, a to sa vám iste zapáči.

1. Zaznamenávajte si výdavky

Odkladajte si všetky účty a veďte si presnú evidenciu, kde a na čo ste minuli peniaze. Následne si výdavky roztrieďte do kategórií ako je jedlo, šaty, škola, doprava, alkohol, zábava a podobne. Už po jednom – dvoch mesiacoch budete vidieť, kde vám zbytočne odteká najviac peňazí a môžete to obmedziť.

2. Plaťte v hotovosti

Používanie platobnej karty je pohodlné a bezpečné, ale zároveň zradné, pretože človek stráca prehľad o tom, koľko už minul. Keď sumu vypláca papierovými peniazmi, pohľad do peňaženky mu zakaždým pripomenie, koľko mu ešte zostáva a čo si môže dovoliť.

3. Predýchajte pokušenie

Nenechajte sa zlákať povianočnými výpredajmi. Obchodníci majú mimoriadne slabú sezónu a snažia sa nalákať zákazníkov aspoň na veľké zľavy. Často tak môžete nakúpiť aj veci, ktoré vlastne nepotrebujete.

V prvom rade nesurfujte len tak po internetových obchodných galériách a nevystavujte sa pokušeniu. Navštívte cielene len tú stránku, na ktorej niečo naozaj potrebujete kúpiť.

Ak už vás osloví nejaký tovar, skúste najprv zavrieť internetový e-shop a spotrebiteľskú túžbu predýchať. Často stačí odstup len pol hodiny, aby ste si uvedomili, že to vlastne až tak veľmi nepotrebujete.

