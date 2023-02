Zdroj: Instagram.com/m.itauma Zlomí rekord Mika Tysona? Hviezdny tínedžer má korene na Slovensku. Odchod aj kvôli rasizmu! Prirovnávajú ho k Mikeovi Tysonovi. Tínedžer narodený na Slovensku má podľa expertov našliapnuté stať sa najlepšou ťažkou váhou na svete. 21. február 2023 TOS Šport Správy Ostatné športy Rôzne

21. február 2023 TOS Šport Správy Ostatné športy Rôzne Zlomí rekord Mika Tysona? Hviezdny tínedžer má korene na Slovensku. Odchod aj kvôli rasizmu! Prirovnávajú ho k Mikeovi Tysonovi. Tínedžer narodený na Slovensku má podľa expertov našliapnuté stať sa najlepšou ťažkou váhou na svete.

Je okolo neho veľký humbuk. Mladý Brit Moses Itauma (18) len nedávno zažil premiéru medzi profesionálmi a výsledok? Jeho súper s ním vydržal stáť v ringu 14 sekúnd, potom prišlo KO.

Prekoná Tysona?

Trénoval a spároval so slávnymi menami už od svojich 15 rokov. Svoj sparing s Antonym Joshuom označil za „bláznivý“.

Odborníci dokonca predpovedajú, že by mohol prekonať rekord Mika Tysona a stať sa najmladším držiteľom titulu v ťažkej váhe.

Musí to stihnúť do 20. mája 2025.

Článok pokračuje pod videom.

𝑻𝑯𝑬 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻 𝑶𝑭 𝑺𝑶𝑴𝑬𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳 💥



Moses Itauma finishes Marcel Bode in under 15-seconds 🥊#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/F7bcd6uelg — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) January 28, 2023

Ani on sa tejto výzve nijak nebráni. „Rozprávali sme sa o tom s bratom, že by som mohol prekonať tento rekord a pri pohľade na dátumy – je to veľmi reálne,“ povedal pre britské médiá ambiciózny mladík.

Ako však dodal, fyzicky je ešte stále chlapcom oproti tým najlepším profesionálom, no pracuje na tom, aby sa stal mužom.

Rodné Slovensko

Pri mene Moses Itauma často svieti „narodený na Slovensku“. Jeho rodným mestom je Kežmarok. Otec je Nigérijčan a mama Slovenka.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Odchod kvôli rasizmu

„Práve som hovoril bratovi, že je šialené, kam sme to dotiahli. Odísť zo Slovenska kvôli rasizmu či niečomu podobnému, prísť do sveta boxu a stáť na tomto pódiu… Je to šialené, som vďačný,“ hovorí Moses v jednom z rozhovorov zverejnených na Youtube.

Aj podľa rozhovoru s jeho bratom Karolom, ktorý je o štyri roky starší ako Moses a je takisto vynikajúcim boxerom, možno súdiť, že k Slovensku majú napriek všetkému pozitívny vzťah. Na zápasových trenírkach Karola dokonca nechýba ani slovenská vlajka.

A Moses? Jeho prvá foto na Instagrame je zo slovenského Ždiaru.

Zdroj: Dnes24.sk