Turecko zasiahlo ďalšie silné ZEMETRASENIE! Niekoľko budov sa zrútilo

Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zasiahlo v pondelok tureckú provinciu Hatay na juhu krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na turecký seizmologický inštitút Kandilli.

O zemetrasení píšu aj viaceré zahraničné médiá. „Zemetrasenie zasiahlo štvrť Defne o 20:04 (17:04 GMT) a silne ho bolo cítiť v mestách Antakya a Adana, 200 km (300 míľ) na sever,“ píše aljazeera.com.

V meste Antakya sa údajne zrútili ďalšie budovy.

Epicentrum zemetrasenia bolo lokalizované v okrese Samandag. Agentúra AFP píše, že otrasy zasiahli mesto Defne o 20.04 h miestneho času (18.04 h SEČ) a jej reportéri cítili silné otrasy aj v mestách Antakya a Adana.

Televízia NTV uviedla, že v dôsledku zemetrasenia sa zrútilo niekoľko poškodených budov, avšak bezprostredne neboli hlásené žiadne obete. Podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu bolo otrasy cítiť aj v Sýrii, Jordánsku, Izraeli a Egypte.

Provincia Hatay bola najviac zasiahnutou oblasťou, ktorú 6. februára postihlo mimoriadne ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8 a podľa rôznych zdrojov si vyžiadalo od vyše 41-tisíc do viac než 47-tisíc obetí na životoch.

Turecký úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) v nedeľu uviedol, že po zemetrasení spred dvoch týždňov, ktoré postihlo Turecko a Sýriu, nasledovalo ešte približne 6-tisíc slabších dotrasov.

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border.



A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou