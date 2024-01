21. január 2024 Lucia Lauková Zo Slovenska Aktuálna vyhliadka počasia do konca zimy: Prídu ešte tuhé mrazy a SNEŽENIE? Pripraví nám zima ešte poriadnu snehovú nádielku alebo budú teploty stúpať? Pozrite sa, aké sú vyhliadky na najbližšie týždne.

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Meteorologická zima, ktorá trvá do konca februára, sa prehupla do svojej druhej polovice. Počasie bude podľa predpovedí ako na hojdačke.

Podľa iMeteo.sk je pred nami veľmi búrlivý záver januára. „Počasie v Európe bude pod vplyvom rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad južnou Európou. Zároveň však cez Severné a Baltské more budú postupovať jednotlivé tlakové níže, ktoré budú otvárať na našom území chladnejšie prúdenie. Do konca januára sa tak bude striedať veľmi teplé počasie so studeným a to ovplyvní aj zrážky, ktorých skupenstvo sa bude meniť,“ uvádza iMeteo.sk.

Premenlivé počasie

K zmene počasia dôjde už v priebehu nastávajúceho týždňa. „V pondelok ešte bude na väčšine územia mrznúť, no už v stredu môže byť na západnom Slovensku takmer +15 °C. Ku koncu týždňa sa však zasa ochladí a vráti sa zimné počasie,“ priblížil portál o počasí.

Sneženie môže striedať dážď a táto zmena so sebou môže priniesť aj nebezpečné mrznúce zrážky.

Zmena vo februári

Podľa vyhliadok, bude priemerná teplota nad hranicou dlhodobého normálu aj na začiatku februára. Zároveň sa očakáva, že prvá polovica februára bude zrážkovo podpriemerná.

„Znamená to teda to, že snehu sa v nižších polohách naďalej príliš nedočkáme a denné teploty budú stúpať nad bod mrazu,“ konštatuje iMeteo.sk.

Zmena by mohla prísť v druhej polovici februára. Očakáva sa viac zrážok aj vpád chladného vzduchu. Sneženie by sa mohlo vyskytnúť aj v nížinách.

Foto: ilustračné