Zdroj: Dalibor Beránek Apokalypsa v obchodoch: Ľudia sa "bijú" o AKCIOVÝ cukor, nakladajú si plné košíky Nevedno, či za to môžu prichádzajúce sviatky alebo snaha zásobiť sa na ďalšie mesiace. 4. apríl 2023 Správy Zo Slovenska

4. apríl 2023 Správy Zo Slovenska Apokalypsa v obchodoch: Ľudia sa "bijú" o AKCIOVÝ cukor, nakladajú si plné košíky Nevedno, či za to môžu prichádzajúce sviatky alebo snaha zásobiť sa na ďalšie mesiace.

Zdroj: Dalibor Beránek

Ľudia pred sviatkami, ako vždy, opäť nakupujú vo veľkom. Ale, ako sa hovorí, čo je veľa, to je moc. Pani Janu rozčúlilo, že istý obchodný reťazec v Senci predáva cukor len na použitie pre bežnú domácnosť.

„Smutné a nechutné. Predaj len pre štandardnú domácnosť,“ napísala na sociálnej sieti pod fotografiu regálu, na ktorom je kilogram cukru za 0,79 eur.

Kartóny cukru

Okamžite sa rozprúdila živá diskusia. Pani Ľuba videla v obchode tiež svoje: „Všetci brali 4–5 a viac kartónov cukru, akoby mal prísť koniec sveta. Ja som si išla zobrať kilo a už ma dedo upozorňoval že to je jeho kartón ktorý si už nachystal a v košíku ďalšie 3 a ďalší potom ešte chamtal, keď videl že ostalo.. bolo pred 9:00 hod. ráno a na palete nič..,“ opísala svoju skúsenosť.

Ťažko povedať, čo ľudia s toľkým cukrom robia. „Osobne som videl ako manželský pár bral 300 kg, každý mal nákupný vozík a obidvaja mali po pätnásť kartónov vo vozíku,“ napísal, čo na vlastné oči videl Pali.

Lenka sa pokúsila vniesť do diskusie troch svetla: „Môj starký a ujo tiež nakupujú viac kg naraz, keď je v akcii cukor, keďže sú včelári a potrebujú na dokŕmenie včiel. … ale žeby bolo toľko včelárov sa mi nezdá,“ napísala. Ďalší si myslia okrem iného aj to, že cukor skupujú podnikatelia do reštaurácií.

Isté však je, že pred sviatkami ako je Veľká noc sa všetko míňa rýchlejšie. Nezabudnite si preto nakúpiť v predstihu a rozhodne to nepreháňajte!

Zdroj: Dnes24.sk