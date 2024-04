29. apríl 2024 Rastislav Búgel Technológie Facebook oznámil nepríjemnú ZMENU: O niekoľko týždňov VYPNE obľúbenú funkciu Facebook sa už o niekoľko týždňov výrazne zmení. Po rokoch sa z neho vytratí obľúbená funkcia.

Spoločnosť Meta, ktorá (okrem iného) prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, informovala o plánovaných zmenách.

V Európskom hospodárskom priestore vypnú tzv. Facebook Zbierky.

Zmena nastane od 1. júla. „Ak ste darcom, posledný deň, kedy môžete prispieť na Facebooku alebo Instagrame v prospech charitatívnej organizácie v Európskom hospodárskom priestore, je 30. júna 2024,“ upozorňuje Meta.

Dôležité termíny

Spoločnosť radí, že ak dnes majú charitatívne organizácie v hornej časti ich facebookovej stránky tlačidlo Darovať, môžu ho zmeniť tak, aby ľudí posielali priamo na ich vlastnú webovú stránku.

Organizácie by mali posledné peniaze z verejných zbierok na Facebooku dostať do 15. júla. Ak ste už do nejakej Facebook Zbierky prispeli, podporiť charitatívne organizácie budete môcť ešte do 30. júna.

Kto doteraz do zbierok neprispel, od 25. apríla už o túto možnosť definitívne prišiel.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk