Nedoprial si ani kvapku alkoholu, aj tak nafúkal! Muž trpí vzácnym syndrómom

Predstavte si, že po absolvovaní dychovej skúšky nafúkate napriek tomu, že ste nekonzumovali žiaden alkohol ani iné látky, ktoré by mohli výsledky testu ovplyvniť. Že to nie je možné? Istý 40-ročný Belgičan vás vyvedie z omylu.

Pivovarník nafúkal takmer promile etanolu, no muž nepožil alkohol niekoľko dní. Informuje o tom denník The New York Times (NYT).