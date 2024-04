29. apríl 2024 Lucia Lauková Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká výhra či žiadosť o ruku? Čo vás čaká tento týždeň? Prečítajte si, ako sa bude dariť jednotlivým znameniam od 29. apríla do 5. mája podľa astrologičky Valiky.

Baran

Od pondelka do stredy si budete pripadať ako na hojdačke. V jeden deň sa vám nebude nič dariť a budete mať problém zvládať vaše emócie a na druhý vám bude vychádzať všetko, na čo len pomyslíte. Od štvrtku do konca týždňa sa tieto stavy začnú stabilizovať. V osobnom živote počas soboty neriešte doma nič dôležité. Snažte sa viac venovať vašim blízkym a všímať si ich reakcie a správanie smerom k vám. Vaše zistenie vás milo prekvapí. Ste pre nich dôležitou súčasťou ich života. V utorok môžete skúsiť šťastie v lotérii.

Býk

Hneď od pondelka sa vám bude dariť dosahovať v zamestnaní nie len dobré pracovné výsledky, ale budete mať šťastie aj pri uzatváraniach nových pracovných zmlúv a dohôd. V utorok môžete investovať vaše financie a môžete sa pokúsiť aj o šťastie v nejakej lotérii. Vo vašom osobnom živote bude prevládať pokojná atmosféra, preto sa ju snažte z vašej strany hlavne počas víkendu udržať. Nepúšťajte sa s nikým do vážnych rozhovorov či už to budú vaši partneri, alebo priatelia. Budete mať tendencie všetko a všetkých analyzovať, to niej e vhodná téma na dni voľna.

Blíženci

V tieto dni si budete vedieť v zamestnaní poradiť so všetkým, čím vás vaši nadriadení poverili. No nemali by ste sa s tým uspokojiť, ale skúsiť sa viac vyburcovať, pretože, by bola škoda nevyužiť priazeň nebeskej oblohy vo vašich pracovných aktivitách. V rodinnom, či partnerskom spolužití sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali významne narušiť vaše doteraz dobré a korektné vzťahy. Počas víkendu si budete môcť dopriať čas iba pre seba v spoločnosti dobrej knižky.

