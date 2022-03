3 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj Biele kríže na ceste vyvolali ROZRUCH: Ľudia si ich spájali s vojnou, ale všetko je INAK! Buďte bez obáv! Biele kríže namaľované na cestách a chodníkoch v bratislavskej Karlovej Vsi nesúvisia s vojnovým konfliktom na Ukrajine. 19. marec 2022 han Rôzne

19. marec 2022 han Rôzne Biele kríže na ceste vyvolali ROZRUCH: Ľudia si ich spájali s vojnou, ale všetko je INAK! Buďte bez obáv! Biele kríže namaľované na cestách a chodníkoch v bratislavskej Karlovej Vsi nesúvisia s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Na sociálnej sieti na to upozornila bratislavská polícia, ktorá situáciu preverovala po viacerých podnetoch od občanov.

Kauza kríže

„Kríže boli na cestách vyhotovené zo strany súkromnej spoločnosti na účel projektu revitalizácie a dostavby vedeckého areálu,“ zistila polícia. Pomocou krížov spoločnosť spresňovala a synchronizovala vyhotovené fotografie v rámci projektu. Zhotovili ich bielym sprejom a do pár týždňov sami zmiznú.

Policajti prišli do kontaktu so zástupcami samotnej dodávateľskej spoločnosti, ktorá dané kríže vyhotovila a dospeli k vzájomnej dohode, že v prípade vyhotovenia ďalších krížov bude táto políciu do budúcna informovať.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

NIE, BIELE KRÍŽE V KARLOVKE NEMAJÚ SÚVIS S VOJNOVÝM KONFLIKTOM 👉V priebehu včerajšieho dňa sme prijali viacero správ... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Saturday, March 19, 2022

3 Galéria

Zdroj: Bratislava24.sk/TASR