7. január 2024 ELA Zo Slovenska Blíži sa ARKTICKÝ deň a poriadne MRAZIVÉ noci! Kde bude až pod -20 °C? Pred nami sú veľmi chladné hodiny. Teploty budú také nízke, aké sme v niektorých oblastiach túto zimu ešte nemali.

Zdroj: TASR/AP

V niektorých okresoch naďalej platí výstraha druhého stupňa pred vetrom. Vo väčšine Košického kraja a v okrese Brezno sú vydané až do pondelka (8. 1.) večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Snehové jazyky a záveje

V okresoch Bratislava a Pezinok je výstraha druhého stupňa pred vetrom vydaná do 21.00 h. Odvtedy až do pondelka obeda tu platí prvostupňová výstraha.

Rovnako je vydaná pre zvyšok Bratislavského kraja, Trenčiansky a Prešovský kraj. Od polnoci platí aj v Trnavskom kraji. V Košickom kraji treba so silnejším vetrom počítať až do utorka (9. 1.).

Najmä na severe krajiny sa môžu v nedeľu večer až do pondelka tvoriť snehové jazyky a záveje. V Prešovskom kraji a okrese Spišská Nová Ves do pondelka večera, v Žilinskom kraji a okrese Považská Bystrica len do obeda. V nedeľu večer treba dať pozor aj na poľadovicu, a to v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Silný vietor

Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách. Výstraha prvého stupňa je až do utorka vydaná vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Poprad a Brezno. V pondelok od 10.00 do 18.00 h platí v Brezne druhý stupeň výstrahy.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Druhý stupeň výstrah platí v okresoch Skalica, Senica, Michalovce a Trebišov.

Prvostupňová výstraha je vydaná pre okresy Martin, Turčianske Teplice, Malacky, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Košice-okolie Hornád, Zvolen, Banská Bystrica a Brezno.

Pred nami sú chladné noci

Už nadchádzajúca noc bude na Slovensku veľmi chladná. Teploty na väčšine územia budú klesať pod bod mrazu.

„Najchladnejšia bude na severe Slovenska, v Žilinskom a v Prešovskom kraji, kde by mohli teploty poklesnúť aj k –15 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Bude to však ešte nič v porovnaní s nocou z pondelka na utorok. Na našom území sa totiž začne vyjasňovať, utíši sa vietor a to môže na sever Slovenska priniesť teploty, ktoré budú klesať aj pod -20 °C.

Hrozí arktický deň

Pondelok prinesie na naše územie mimoriadne nízke teploty. Na takmer celom území bude mrznúť, pričom veľmi chladno bude aj v Bratislave, kde sa teplota bude pohybovať len okolo –5 °C, či na východe, kde bude aj pod –5 °C. Najteplejšie bude naďalej v Banskobystric­kom kraji.

„Obzvlášť chladno bude v severných regiónoch Slovenska, kde dokonca môžeme zaznamenať výskyt arktického dňa. Ide o deň, počas ktorého nevystúpi maximálna denná teplota nad –10 °C,“ dodáva iMeteo.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk