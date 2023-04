Zdroj: TASR/Martin Baumann Dážď, dážď a opäť dážď: Čaká nás poriadne SYCHRAVÉ počasie, kde bude pršať najviac? Po slnečných dňoch prichádza zmena. Čaká nás obdobie, ktoré prinesie najviac zrážok od začiatku tohto roka. 13. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Užili sme si pár mimoriadne slnečných dní a mnohí si povedali, že už zrejme prišla pravá jar. Nie je to celkom tak. Počasie v najbližších dňoch prinesie zmenu a o dážď rozhodne nebude núdza.

Valí sa na nás „Rudolf“

Štvrtok priniesol pochmúrne zamračené počasie a podobne to bude vyzerať aj po zvyšok týždňa. Informuje o tom portál iMeteo.

Môže za to rozsiahla tlaková níž, ktorá dostala pomenovanie „Rudolf“. Tá sa bude z Talianska presúvať cez Balkán a Maďarsko až k nám, na Slovensko.

„S touto tlakovou nížou bude súvisieť rozsiahle zrážkové pole. Rozsiahle zrážky sa budú obtáčať okolo tlakovej níže, pričom zasiahnu predovšetkým západné Slovensko,“ prognózuje iMeteo.

Najviac od začiatku roka

A nebudeme v tom sami. Na výdatné zrážky sa musia pripraviť aj v Česku, vo východnom Rakúsku, v Slovinsku a v Chorvátsku. Intenzívny dážď by tu mohol priniesť až do 100 mm zrážok, čo môže zvýšiť hladinu vodných tokov.

Na západnom Slovensku by malo do nedele spadnúť priemerne od 50 do 80 mm zrážok, čo je najviac od začiatku roka.

Zdroj: Dnes24.sk