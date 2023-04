Zdroj: Facebook.com/MHk 32 Liptovský Mikuláš NEKÚPITE si namiesto menšieho BYTU hokejový klub? Za pár DESIATOK tisíc môže byť váš! Na Liptove šéfuje hokejovému klubu mesto, má však dosť svojej agendy. Ponúka ho teda do rúk súkromníkovi. 12. apríl 2023 Barbara Dallosová Šport Hokej

Ešte koncom marca mesto Liptovský Mikuláš avizovalo, že ponúkne akcie Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš vo verejnej obchodnej súťaži. Radnica ju vyhlási 4. apríla, záujemcovia môžu návrhy predkladať do 4. mája.

Jediný mestský klub

Ako ešte vtedy priblížil primátor Ján Blcháč, Liptovský Mikuláš je jedným z 12 slovenských tímov v najvyššej hokejovej súťaži, ide však o jediný mestský klub. Ostatné sú v súkromných rukách.

„Majú svojich majiteľov, ktorí sa venujú len samotnému dianiu v hokeji, zapájajú do existencie sponzorov a žijú výlučne hokejom. V Liptovskom Mikuláši, kde klubu šéfuje mesto, je pri množstve agendy nemožné venovať sa výsostne len fungovaniu hokeja. Odpredajom akcií dávame nášmu hokeju šancu prežiť vo svete súkromných klubov s obrovskými rozpočtami,“ uviedol.

Za koľko?

Klubové akcie predáva mesto za 79.720 eur. Suma podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku klubu. Kritériami pre hodnotenie návrhov bude kúpna cena. Záujemca musí predložiť aj strategický plán rozvoja klubu do roku 2028.

Hovorkyňa dodala, že víťaz súťaže bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste. Zároveň bude podľa slov Čapčíkovej povinný mestu predkladať rozpočet na financovanie vždy pre nasledujúce dve sezóny. „V prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto právo odkúpiť klub späť za rovnakú cenu, za akú ho predal,“ povedala.

Informácia o predaji klubu sa už objavila aj na fanúšikovskej facebookovej stránke mikulášskych hokejistov. Autor postu sumu prirovnal ku investícii do menšej nehnuteľnosti: „Ak teda máte záujem o kúpu hokejového klubu za cenu jednoizbového bytu (minimálna ponuka by mala byť vo výške 79.720 eur), hor sa vypracovať projekt a prihlásiť sa do súťaže.“

