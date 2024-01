5. január 2024 Zo Slovenska Elektronickú PN vám MUSIA vystaviť aj špecialisti: Prosia o strpenie, vraj nie sú pripravení Aj keď sú špecialisti od januára povinní vystavovať potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe, naďalej pacientov posielajú po potvrdenie k všeobecným lekárom.

Lekári špecialisti sú od januára povinní vystavovať potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe (ePN). Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) však tvrdí, že na to nie sú pripravení.

Pošlú vás k všeobecnému lekárovi

Naďalej preto pacientov posielajú po potvrdenie k všeobecným lekárom. Žiadajú o zhovievavosť a apelujú na urýchlené zapracovanie zmien v predmetnom zákone, na ktorých sa podľa zväzu mali dohodnúť koncom roka na stretnutí so zástupcami rezortu zdravotníctva, Národného centra zdravotníckych informácií a Sociálnej poisťovne.

„Nateraz špecialisti aj s ohľadom na pacientov, aj s ohľadom na verejné zdroje budú ďalej len odporúčať práceneschopnosť a posielať pacienta tak ako doteraz po PN k všeobecnému lekárovi,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.

Upozornila, že pre špecialistov nejde o presun z papierovej na elektronickú formu, ale o úplne novú skúsenosť s PN ako takou. Podotkla, že ak by ePN vypisovali nepripravení lekári, bolo by to kontraproduktívne. „Ide o využívanie verejných prostriedkov. Ak by dochádzalo k veľkej chybovosti alebo neukončovaniu PN,“ vysvetlila s tým, že účelom nie je zmeny bojkotovať.

Bez finančného krytia

Vypisovanie ePN by malo byť podľa ZAP pre špecialistov dobrovoľné, minimálne kým sa nevyriešia nedostatky novely, ktorá zmeny priniesla. Trenčanská Bedušová poukázala napríklad na nevyriešenú zodpovednosť, povinnosť preberania pacientov počas trvania PN či finančné krytie výkonu.

„Nie je doriešené akékoľvek finančné krytie, ktoré všeobecní lekári majú, lebo fungujú iným spôsobom. Sú nastavení na kapitačné platby a špecialista len čisto na výkonnostnú zložku,“ ozrejmila.

Podotkla tiež, že pre už tak poddimenzovaný počet lekárov by išlo o ďalší výkon navyše, čo by predĺžilo čakacie doby. Zároveň upozorňuje, že so súčasnou zmenou vzniká problém aj pre pacientov zamestnaných v silových zložkách, ktorí majú nastavený vlastný systém režimu práceneschopnosti.

Každý deň pribúdajú noví

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) tvrdí, že špecialisti, vystavujúci ePN, denne pribúdajú. Aktuálne eviduje celkovo vyše sedemtisíc lekárov, vystavujúcich ePN, pričom viac ako 3 100 tvoria špecialisti. „Elektronické PN od ambulantných špecialistov sú spracovateľné, nevykazujú nijaké chyby – čo jednoznačne svedčí o tom, že lekári vedia službu používať,“ podotkla hovorkyňa centra Veronika Daničová. Dodala, že NCZI šíri osvetu o elektronickej službe od jej spustenia v júni 2022. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ na otázky TASR neodpovedalo.

Upozorňovali na to vopred

ZAP už koncom minulého roka upozorňoval, že jeho členovia na vystavovanie ePN pripravení nie sú. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) vtedy uviedla, že je otvorená diskusii a chce hľadať riešenia. Všeobecní lekári, gynekológia a nemocniční lekári mohli ePN vystaviť od 1. júna 2022. Počas duálneho obdobia mohli naďalej využívať aj papierovú formu, od 1. júna 2023 sú povinní vystaviť potvrdenie elektronicky.

