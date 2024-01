Fico SPOCHYBNIL vojnu v Kyjeve: To nemyslíte vážne! Je tam úplne NORMÁLNY život, tvrdí

Premiér Robert Fico (Smer-SD) dnes spochybnil, že by v Kyjeve prebiehala vojna. V ukrajinskom hlavnom meste podľa neho prebieha normálny život.

Robert Fico mieri v stredu 24. januára na Ukrajinu. Predseda vlády sa stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Pár dní pred týmto stretnutím, ktorému dokonca hrozilo zrušenie kvôli výrokom Fica, dnes premiér opäť prilial olej do ohňa.

Fico sa cez víkend vyslovil proti prijatiu Ukrajiny do NATO s tým, že by to znamenalo riziko tretej svetovej vojny. Nášho suseda, ktorý je dva roky vo vojne s Ruskom, označil za skorumpovanú krajinu, v ktorej sa stráca západná pomoc.