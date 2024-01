Ukrajina Ficovi: Proti Rusom bojujeme aj za vás! Ďalšie na rade môžu byť Košice či Prešov

A práve toto stretnutie môže veľa ovplyvniť. Svetové, a najmä ukrajinské médiá, v posledných dňoch venujú mimoriadnu pozornosť výrokom slovenského premiéra Roberta Fica.

Fico pred stretnutím uviedol niekoľko na Ukrajine kriticky vnímaných vyjadrení. „Idem (na rokovanie so Šmyhalom) s humanitárnou pomocou. Potvrdzujem, že žiadne zbrane nedostane, pokiaľ ide o slovenskú armádu a štátne zásoby, a poviem mu, že sú veci, na ktoré máme úplne, ale úplne iný názor,“ vyhlásil Fico.

Fico povedal, že Ukrajina je štát pod „absolútnym vplyvom USA“ a naznačil, že časť svojho územia bude musieť odovzdať Rusku.

Na slová Roberta Fica reagovalo dnes ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí a odkazuje mu, že kompromis s Ruskom neprichádza do úvahy.

Ako informuje portál Ukrajinska Pravda, hovorca ministerstva Oleh Nikolenko dodal, že Ukrajina a jej partneri sa snažia vytlačiť Rusov z okupovaného Krymu, Donbasu a Luhanska, aby sa nepohli ďalej vrátane Košíc, Prešova a ďalších častí Slovenska.

„Buďme úprimní: žiadna bezpečnosť na Ukrajine znamená žiadnu bezpečnosť na Slovensku alebo v Európe ako celku. Musíme spolupracovať, aby sme víťazstvo Ukrajiny priblížili,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva.

