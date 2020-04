Herec Andy Hryc bojuje s leukémiou. Zúfalá prosba dcéry Wandy k verejnosti na jeho záchranu!

View this post on Instagram

Prosim, ak mozete, pomozte. V case corona pandemie je darovanie krvi pomerne komplikovana zalezitost a to mnohych darcov odradza. Treba sa nahlasit, zobrat casenku, podstupit prisnejsie vysetrenia a preto je darcov menej. A1 Rh- je ideal, ale ak aj mate inu skupinu, pomoze aj ta. Otec musi dostavat transfuzie denne, minimalne mesiac. Viac info na www.ntssr.sk alebo na 02/59103060. Dakujeme 🙏 #aml #krv #transfuzia #darujtekrv #dakujeme