Zdroj: Dnes24.sk , TASR Jazdíte na niektorej z TÝCHTO značiek? Podľa štúdie s väčšou pravdepodobnosťou spôsobíte nehodu! Na akom aute jazdíte? Podľa štúdie, ktorá analyzovala státisíce dopravných nehôd, majitelia niektorých značiek spôsobujú dopravné nehody častejšie ako iní! 16. november 2023 TOS Lifestyle

16. november 2023 TOS Lifestyle Jazdíte na niektorej z TÝCHTO značiek? Podľa štúdie s väčšou pravdepodobnosťou spôsobíte nehodu! Na akom aute jazdíte? Podľa štúdie, ktorá analyzovala státisíce dopravných nehôd, majitelia niektorých značiek spôsobujú dopravné nehody častejšie ako iní!

Analýza viac ako 400-tisíc dopravných nehôd v Spojenom kráľovstve priniesla zistenie, že keď pri kolíziách zohrávali úlohu riskantné alebo agresívne manévre, existoval medzi rôznymi značkami áut významný štatistický rozdiel.

Vypichli tieto značky

Podľa štúdie, ktorej výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Social Marketing a o ktorej informoval server The Guardian, nehody, za ktorými boli riziková jazda ako je prekročenie rýchlosti, prejdenie na červenú či predbiehanie cez plnú čiaru, mali častejšie na svedomí vodiči áut značiek ako Subaru, Porsche či BMW.

Na opačnej strane rebríčka sa umiestnili vodiči áut značiek ako Škoda alebo Hyundai.

Sliepka alebo vajce?

„Je to ako otázka, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce. Vyberajú si agresívnejší vodiči určité autá alebo naopak vplýva na ich jazdu samotná značka?“ pýta sa Alan Tapp, profesor sociálneho marketingu na University of the West of England a vedúci tejto štúdie.

Tvrdí, že niektoré značky áut v rámci propagácie jemne naznačujú spojenie medzi ich autami a rýchlejšou jazdou a podľa jeho slov vodičov k posúvaniu týchto hraníc môže nabádať aj samotný dizajn áut.

Nepriaznivý vplyv marketingu?

„Samozrejme, výrobcovia dodržiavajú všetky zákony a predpisy, to nespochybňujeme. Ale po tejto analýze by sme mali tlačiť na výrobcov a regulačné úrady, aby sa pozreli na to, aký môžu mať moderné marketingové techniky nepriaznivý vplyv na bezpečnosť na cestách," uviedol Tapp.

Spomenuté automobilky svorne tvrdia, že bezpečnosť je pre nich absolútne prvoradá. Reklamy sa už teraz riadia kódexami, ktoré napríklad obsahujú zákazy vyobrazovania vysokej rýchlosti či nezodpovednej jaz­dy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk