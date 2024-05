Neuveriteľné VIDEO: Z neba padali živé RYBY! Čo sa to stalo?

Pred niekoľkými dňami sa sociálnymi sieťami začalo šíriť priam neuveriteľné video z Iránu, konkrétne z mesta Yasuj.

Nejde pritom o žiadny podvrh. Podobné prípady sa už v skutočnosti stali aj v minulosti. Ako informoval portál iMeteo.sk, podobný jav dostal meno „rybí dážď“.

„Aj keď je tento jav pomerne zriedkavý, existuje niekoľko záznamov o tom, že sa stal po celom svete. Napríklad minulý rok boli v komunite Lajamanu v Austrálii svedkami masívneho "rybieho dažďa“, pri ktorom boli tisícami rýb pokryté cesty aj strechy domov," upozorňuje server s tým, že podobné udalosti už boli zaznamenané aj v Spojených štátoch, Indii, Japonsku a aj iných krajinách v rôznych kútoch sveta.

Zväčša sa „rybí dážď“ vyskytne tak, že sa tornádo preženie cez more, kde „vysaje“ ryby.

„Oveľa výraznejší je tento jav v lokalitách, kde tornádo prejde cez rybník, ku čomu malo dôjsť aj v spomínanom Iráne. V doteraz najznámejšom prípade z austrálskej komunity Lajamunu, kde tornádo vysalo množstvo rýb sa podarilo zaznamenať, že ryby padali až 100 km od miesta incidentu,“ dodáva iMeteo.sk.

Fish rain is a rare natural phenomenon. A tornado lifts fish out of a body of water and throws them in an unexpected place. Some would say it's God-given. pic.twitter.com/WvlToAov42