5. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Správy, ktoré NEPOTEŠIA fajčiarov: Krabička cigariet ZDRAŽIE o desiatky centov! Nová vláda schválila nové dane. Prijala viacero opatrení, ktorými chce do rozpočtu priniesť chýbajúce peniaze. Zvýšenie sa dotkne aj cigariet a alkoholu.

Vláda predstavila balík 18 opatrení pre budúci rok v hodnote 1,96 miliardy eur. Všetky opatrenia sú obsiahnuté v jednom súhrnnom zákone s názvom Lex Konsolidácia.

Priplatíme si za cigarety

Medzi opatreniami, ktoré by mali do rozpočtu naliať časť chýbajúcich financií, je aj zdraženie tabakových výrobkov.

Od 1. februára by sa mala zvýšiť spotrebná daň na tabak. Koľko peňazí chce takto štát získať? „Bavíme sa o prijme na rok 2024 106,3 milióna eur,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Rast o desiatky centov

Fajčiari tak budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Jedna krabička cigariet totiž v budúcom roku zdražie o približne 40 centov.

„V roku 2025 by to bolo bez zvýšenia,“ dodal minister financií s tým, že v roku 2026 by prišlo ďalšie zvýšenie o 40 centov za jednu krabičku a o rok neskôr by fajčiarov opäť nečakalo ďalšie zdražovanie.

