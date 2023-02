Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Koniec plaču? FUNGUJÚCI návod, ako presvedčiť deti na nové jedlá a zjesť ČOKOĽVEK Presvedčiť svoje deti ochutnať nové jedlá sa niekedy môže javiť ako neprekonateľný problém. Pozrite si tipy od detskej terapeutky, ako si s tým poradiť. 18. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

18. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Koniec plaču? FUNGUJÚCI návod, ako presvedčiť deti na nové jedlá a zjesť ČOKOĽVEK Presvedčiť svoje deti ochutnať nové jedlá sa niekedy môže javiť ako neprekonateľný problém. Pozrite si tipy od detskej terapeutky, ako si s tým poradiť.

Aj medzi deťmi sa nájdu výnimky, ktorá zjedia takpovediac všetko. Väčšina však odmieta skúšať nové jedlá a na scénu prichádza plač, hnev či trucovanie.

Ako sa tomu vyhnúť? 6 tipov odprezentovala detská terapeutka Emma Hubbard na svojom Youtube kanáli.

Strach z chuti

Tým prvým je podávať nové jedlo s jedlom, ktoré už dieťa má vo svojom jedálničku a nevyhýba sa mu.

Alternatívou je podávať nové jedlo v kombinácii s obľúbeným doplnkom – ako napríklad kečup. „Jedným z dôvodov odmietania nových jedál je strach z toho, ako bude chutiť. Jednoduchý spôsob, ako to obísť, je spárovať nové jedlo s omáčkami alebo dipmi, ktoré dieťa pozná. Pomôžu zamaskovať alebo eliminovať chuť a textúru nového jedla, čím sa uľahčí jeho začlenenie do jedálnička,“ ozrejmuje bližšie detská terapeutka.

Ďalším tipom je zníženie množstva stravy. „Ak necháte svoje dieťa neustále papať, nikdy nebudú hladné a ak nie sú hladné, sú menej ochotné vyskúšať nové jedlo,“ vysvetľuje Hubbard s tým, že odporúča päť jedál denne s odstupom približne dve a pol hodiny a medzi týmito jedlami podávať iba vodu, nie džús alebo mlieko, ktoré dokážu poriadne zasýtiť.

Jedzte spolu s nimi. To je ďalší tip do celkovej skladačky od detskej terapeutky. Avšak pozor, mali by ste podľa nej jedávať nielen v rovnakom čase spolu s deťmi, ale aj rovnaké jedlá.

Nepáči sa im?

„Ďalším z dôvodov odmietania nového jedla je to, že sa dieťaťu nepáči, ako vyzerá. Existuje však spôsob, ako prekonať aj túto prekážku. Prezentuje jedlo zábavným a kreatívnym spôsobom,“ odhaľuje Emma ďalší tip. Ako konkrétne príklady uvádza použitie formičiek na sušienky alebo naaranžovať jedlo tak, aby pripomínalo tvár či niečo iné.

Čo ten posledný tip? Podľa terapeutky je úplne najdôležitejší. „Nevzdávať sa,“ upozorňuje E. Hubbard na potrebnú vytrvalosť, pričom poznamenáva, že tlačiť na dieťa nie je tá správna cesta.

A pod nedávno zverejneným videom už mnohé mamičky stihli potvrdiť fungovanie jednotlivých tipov.

