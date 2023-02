19 Galéria Zdroj: instagram.com/sabrinasallum Sabrina mala všetky odtiene vlasov: Muži sa k nej správali vždy INAK! Jednu farbu milujú Správajú sa muži k ženám podľa odtieňa vlasov? Experiment mladej Sabriny to potvrdzuje. 12. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

12. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Sabrina mala všetky odtiene vlasov: Muži sa k nej správali vždy INAK! Jednu farbu milujú Správajú sa muži k ženám podľa odtieňa vlasov? Experiment mladej Sabriny to potvrdzuje.

Používajú ľudia určité vzorce správania podľa farby vlasov? Istá Sabrina vyskúšala všetky odtiene a reakcie okolia ju samú prekvapili. Uvedomila si zmeny nálad, predovšetkým počas komunikácie s mužmi.

Mladá žena si postupne farbila svoje dlhé vlasy takmer všetkými možnými odtieňmi a zmenila ich na čierne, hnedé, zázvorové, blond, ružové, fialové, zelené, jasne červené a dokonca aj modré. A výsledok?

Muži uprednostňujú blondínky

„Za celý svoj život som nemala od mužov toľko pozornosti, ako keď som bola blondína,“ povedala Sabrina vo videu, ktoré má len na Tik toku má cez 1,9 milióna vzhliadnutí a jej experiment sa stal virálnym. Informuje o tom portál New York Post.

Mladá žena priznala, že ako nositeľka svetlých kaderí nemala o pozornosť mužov núdzu a pri poznámke o zmene odtieňa ju prosili alebo jej radili, aby to nerobila.

„Zdalo sa, že sa im doslova páčim pre moje blond vlasy,“ povedal Sabrina. No počas svojho prieskumu si všimla, že v tomto období mala najmenej priateliek.

Skúsila aj červenú a medeno-ryšavú

Ako červenovláska taktiež priťahovala pozornosť, no nestretla sa u okolia s takým nadšením ako v prípade blond farby. Keď docielila medeno-ryšavý odtieň, všimla si, že komplimenty nedostáva. No opísala zvláštnu reakciu, a tá nastala vtedy, keď opäť zmenila odtieň.

Muži sa jej začali pýtať, prečo sa zafarbila, keď jej to tak pristalo. Dovtedy žiadnu pochvalu nedostala.

A čo ostatné farby?

Sabrina sa neuspokojila s reakciami a zašla ešte ďalej. Všimla si, že ružová, zelená a fialová v jej vlasoch opäť pritiahla pozornosť. Ružová sa páčila ženám a často jej vizáž pochvaľovali. Zelená sa pozdávala mužom a fialová sa páčila azda každému.

Sabrina sa však najlepšie cíti ako tmavovláska: „Mám pocit, že sa mi už nedostáva toľko pozornosti ako kedysi, no to je v poriadku. Toto je moja prirodzená farba vlasov, takže by som bola najradšej, aby ma aj muži akceptovali takúto.“

19 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk