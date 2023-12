6. december 2023 ELA Rôzne KONIEC vodičských preukazov, ako ich poznáme: EÚ prichádza s prevratnou ZMENOU Kto má ešte teraz ružový vodičský preukaz, musí sa poponáhľať. Jeho definitívna platnosť vyprší koncom decembra a vodiči si ich musia povinne vymeniť.

To však nebude ešte tá úplne posledná zmena. Dotkne sa však všetkých vodičov. Vodičské preukazy by mali do budúcnosti existovať už len v digitálnej podobe v mobiloch s tým, že platné budú po celej Európskej únii.

Vyššia bezpečnosť

Ako informuje RTVS, v Bruseli sa na tom v pondelok (4. 12.) zhodli predstavitelia členských štátov európskeho bloku. Ministri tiež schválili návrh smernice, ktorá má uľahčiť a zefektívniť cezhraničné vymáhanie pokút za dopravné priestupky.

Hlavným cieľom nových pravidiel je podľa Európskej komisie vyššia bezpečnosť cestnej premávky a lepšie správanie vodičov na cestách.

Pokuty v slovenčine

Digitalizácia by mala uľahčiť okrem iného napríklad blokáciu vodičského preukazu pri spáchaní závažného dopravného priestupku, za ktorý hrozí strata vodičského oprávnenia.

EÚ by chcela, aby boli páchatelia dopravných priestupkov dohľadateľní a potrestateľní na celom jej území.

Mnohí vodiči ak spáchajú dopravný priestupok v cudzine, pokuty nezaplatia a sú často nevymožiteľné. Nová smernica tiež určuje, že veľká časť oznámenia o pokute by mala byť v jazyku krajiny odkiaľ vodič pochádza.

Digitálny vodičský preukaz by malo byť jednoduchšie predložiť na dopravnú kontrolu, ale tiež ho obnoviť či vymeniť, pretože všetko bude online.

Konečné znenie noriem bude teraz španielske a v budúcom roku potom prípadne belgické predsedníctvo dojednávať s Európskym parlamentom, čo nejaký čas potrvá. Nové digitálne vodičské preukazy tak fakticky ešte nejaký čas existovať nebudú.

Zdroj: Dnes24.sk