10. máj 2024 TOS Rôzne Lifestyle Legendárna kapela Elán prekvapila fanúšikov: Náhrada za zosnulého Patejdla aj nová skladba! Legenda stále nekončí. Kapela Elán, ktorá už niekoľkokrát ohlásila koniec, má pre fanúšikov veľké novinky. A to hneď niekoľko.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

V auguste minulého roka hudobný svet obletela veľmi smutná správa o smrti Vaša Patejdla (†68), ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou Elánu a jedným zo zakladajúcich členov kapely.

Nová skladba

Berúc do úvahy aj to, že Elán už v minulosti ohlásil koniec a nie raz, mnohých fanúšikov pozitívne prekvapili najnovšie správy od kapely. Zdá sa totiž, že rozhodne ešte nepovedala posledné slovo.

Svetlo sveta uzrela jej nová skladba s názvom Znova sa ma dotkni. Autorom hudby je Ľubo Horňák a za textom stojí Juraj Soviar.

Nový člen

Okrem toho stálice predstavili nového člena kapely, ktorý sa postaví za klávesy namiesto zosnulého virtuóza Vaša Patejdla. Ako odznelo v relácii Showtime televízie Prima, novým oficiálnych členom kapely sa stal Pavol Bartovic.

„Ja s ním hrám v kapele Modus. Už som vedel, čo je zač, aký je to človek a či by pasoval do našej muziky,“ pozna­menal Elánista Ján Baláž.

Spevák Jožo Ráž potvrdil, že žiadna iná alternatíva v hre nebola a je presvedčený, že aj samotný Vašo, nakoľko Pavla Bartovica poznal, by s tým súhlasil.

Aj ďalšie koncerty

„Pre mňa je to veľká pocta byť členom kapely Elán. Beriem to s pokorou, ale nejdem nahradiť Vaša, to sa nedá,“ priznal Bartovic.

Kapela má pre fanúšikov ešte jednu novinku. Elán aj s novým členom odohrá v jeseni tri veľké koncerty v Česku a v novom roku ďalší aj so symfonickým orchestrom.

Foto: archívne

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk