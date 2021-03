Zdroj: TASR/Jakub Kotian Nová kampaň na odchod premiéra! Ľudia majú hlasovať za Matovičovu demisiu Progresívne Slovensko spúšťa na internete kampaň, ktorá by mala dosiahnuť zmenu na poste premiéra a zároveň šalamúnsky neumožniť návrat vlády Smeru a Hlasu. 2. marec 2021 MI Politika

2. marec 2021 MI Politika Nová kampaň na odchod premiéra! Ľudia majú hlasovať za Matovičovu demisiu Progresívne Slovensko spúšťa na internete kampaň, ktorá by mala dosiahnuť zmenu na poste premiéra a zároveň šalamúnsky neumožniť návrat vlády Smeru a Hlasu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Opoziční progresívci čelia veľkej dileme – radi by dosiahli koniec éry Igora Matoviča, ale nechcú návrat Petra Pellegriniho a Roberta Fica k moci.

Pri pohľade na predvolebné preferencie je jasné, že nové voľby by vyhral práve Hlas-SD, ktorý koalíciu so Smerom nevylúčil. Preto sa Progresívne Slovensko rozhodlo pre taktiku, ktorú na Slovensku zatiaľ nikto nevidel.

Koniec chaosu

Progresívne Slovensko na Facebooku zverejnilo link na stránku stacilo.uz, kde spustilo hlasovanie za odstúpenie Igora Matoviča z funkcie premiéra. Poslednou kvapkou vraj bol utajený nákup vakcíny Sputnik V, kde premiér obišiel všetky štandardné postupy i koaličných partnerov.

„Sme presvedčení, že ľudia už majú dosť neustáleho chaosu, hádok, obrovského množstva zlyhaní a experimentov Igora Matoviča,“ píšu progresívci.

Dodávajú, že premiér už rok prichádza namiesto racionálnych rozhodnutí so svojimi “geniálnymi” nápadmi ako bolo plošné testovanie a teraz očkovanie neregistrovanou vakcínou. Slovensko prehráva boj s pandémiou a Igor Matovič len zvaľuje vinu na všetkých okolo seba.

„Rozhodli sme sa, že už naozaj stačilo. Chceme prostredníctvom webstránky stacilo.uz vyzvať všetkých občanov, aby vyjadrili súhlas s odchodom premiéra, a zároveň podporili možnosť, ako túto zmenu docieliť bez podpory referenda Hlasu&Smeru,“ píšu progresívci.

Nevídaná novinka

Takéto riešenie na slovenskej politickej scéne ešte nebolo. Progresívci chcú totiž spustiť proces, do ktorého nemôžu ako opozičná strana nijako zasahovať.

Ich plán je vyzbierať neurčitú masu hlasov, aby sa následne mohli obrátiť na Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú a požiadať ich, aby dosiahli odchod Igora Matoviča, alebo odišli z jeho vlády.

Zámer progresívcov však má niekoľko slabých miest. SaS a Za ľudí nemajú v koalícii väčšinu, takže žiadnu výmenu premiéra dosiahnuť nemôžu. Mohli by sa len vyhrážať vlastným odchodom z koalície, čo však opakovane obe strany odmietli.

Ak by SaS a Za ľudí predsa len opustili koalíciu, Matovičova vláda by stratila v parlamente väčšinu. Na ťahu by potom boli poslanci, ktorí majú niekoľko možností.

Nové zloženie

V parlamente sa zo súčasných strán môže sformovať nová vládna väčšina, ktorá si zvolí nového premiéra. Tak sa to stalo aj po páde Ficovej vlády v roku 2018 a nástupe kabinetu Petra Pellegriniho.

Takýto scenár je však pri súčasnom zložení parlamentu málo predstaviteľný a OĽaNO sa už dávnejšie vyjadrilo, že nevidí dôvod na výmenu premiéra.

Poslanci by si ešte mohli odhlasovať skrátenie volebného obdobia a predčasné voľby. V tých by však podľa prieskumov zvíťazil Hlas-SD a vládu by pravdepodobne zostavoval Peter Pellegrini.

STAČILO UŽ, PÁN PREMIÉR Na stránke www.stacilo.uz spúšťame kampaň za odstúpenie Igora Matoviča z funkcie... Posted by Progresívne Slovensko on Tuesday, March 2, 2021

Zdroj: Dnes24.sk