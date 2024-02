7. február 2024 TOS Lifestyle KURIOZITA DŇA: Neuveriteľné, majiteľka naučila svojho rozkošného psa hovoriť ĽÚBIM ŤA Keby to bol papagáj, nikto by sa nečudoval. Majiteľke však dokáže slovami vyznať lásku jej štvornohý miláčik!

Nie je nič nezvyčajné, keď sa majitelia psov rozprávajú so svojimi miláčikmi, ako by im rozumeli každé slovo. Internetom však koluje priam až neuveriteľné video z amerického Bostonu, na ktorom pes akoby hovoril svojej majiteľke „I love you“, teda ľúbim ťa, resp. milujem ťa. A to opakovane!

Toto virálne video má na TikToku už skoro 80 miliónov zhliadnutí a 8 miliónov lajkov.

Nemusí to byť náhoda

Ide o náhodu? Je možné, že nie. Majiteľka pre médiá priznala, že na tomto triku so svojim šteniatkom pracovala už dlhšie.

Ako informuje server Newsweek, podľa odborníkov sa psy môžu naučiť rozpoznávať určité slová alebo frázy, keď ich opakujeme znova a znova. Ich schopnosti v tomto smere môžu byť podobné ako majú bábätká vo veku od šiestich mesiacov do jedného roka.

To, či pes vie, čo tieto slová znamenajú alebo nie, je už iný príbeh. Každopádne vidí a cíti, akú radosť urobí svojej majiteľke, resp. majiteľovi, keď to zo seba dostane.

Hlas ako Scooby-Doo

Video zaznamenalo aj množstvo komentárov, viacerých pobavila reakcia preľaknutého psíka na konci videa, keď jeho majiteľka vybuchla od radosti.

„Sám je prekvapený,“ napísala pod video na margo tejto reakcie jedna z komentujúcich. „Na konci sa čuduje, že čo urobil zle,“ myslí si iná. „Čo sa deje? Prečo kričíš?“ tieto slová vidí v jeho výraze ďalšia.

Podľa niektorých komentujúcich má hlas úplne ako Scooby-Doo z rovnomenného kresleného seriálu.

Zdroj: Dnes24.sk