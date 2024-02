Špeciálne povolenie alebo UTRATENIE: V dvoch krajinách zakázali nebezpečné psie plemeno!

Vo Veľkej Británii v posledných týždňoch rezonuje zákaz ďalšieho plemena psov, ktorý začal platiť konkrétne v Anglicku a vo Walese prvého februára 2024, čoskoro sa pridá aj Škótsko. Ide o plemeno American Bully XL.

Toto rozhodnutie vyplynulo zo série množiacich sa smrteľných útokov. Presné štatistiky k dispozícii nie sú, ale za väčšinou útokov končiacich smrťou človeka vo Veľkej Británii v ostatných rokoch má byť práve toto plemeno.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Pomsta Dankovi: CENTOVÍ darcovia mu poslali na kampaň 19 eur. On z ich peňazí má VÝDAVKY!

Majitelia podľa BBC dostali pred začiatkom platnosti zákazu dve možnosti. Mohli sa rozhodnúť získať špeciálne povolenie a rešpektovať obmedzenia alebo nechať svojho psa utratiť a požiadať o odškodné vo výške 200 libier. Druhú možnosť si zvolilo 150 majiteľov.

Až okolo 35-tisíc ľudí požiadalo o špeciálne povolenie. Okrem žiadosti museli v takom prípade zaplatiť poistné a poplatok a tiež dať svojho psa vykastrovať a začipovať. Psa musia na verejnosti držať na vôdzke a musí mať náhubok.

Pravidlá, ktoré sa nastavili, majú aj svojich kritikov a odporcov. Podľa nich je riešenie utratiť psov, ktorých majitelia nemajú záujem o špeciálne povolenie, drastické.

Poukazujú na to, že pes by nemal byť zodpovedný za ľudské chyby, resp. neochotu majiteľov a zaplatiť za to životom.