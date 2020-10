4. október 2020 Eva Mikulová Šport Medzinárodný maratón mieru získal výnimočné ocenenie. Ako to bude vyzerať na trati?

Nová trať, nový zoznam favoritov a aj nezvyčajne nízky počet disciplín a účastníkov. Len 200 športovcov s negatívnym testom na koronavírus.

Medzinárodný maratón mieru (MMM) si zachová tradičný štart v prvú októbrovú nedeľu, inak však bude výrazne poznačený obmedzeniami.

Riaditeľ 97. ročníka MMM Branislav Koniar očakáva náročné preteky, keďže na špeciálnej trati pozostávajúcej z desiatich okruhov sa budú miešať bežci z čela poradia zo zvyškom štartového poľa.

Iná trať

„Bežať sa bude v centre mesta po uliciach Hlavná, Bačíkova a Moyzesova. Bežcom sme už odoslali záverečné pokyny o tom, čo musia dodržať. Už je zverejnený aj finálny zoznam bežcov, ktorí si môžu prísť po štartové čísla. Vieme, že priebeh pretekov bude mimoriadne náročný pre nás usporiadateľov, pre divákov, ale aj pre žurnalistov, pretože dôjde k veľkému premiešaniu pretekárov z čela so zvyškom štartového poľa. Verím, že digitalizácia nám umožní sledovať reálne výsledky. Aj touto cestou chcem poprosiť o istú mieru trpezlivosti a pochopenia, pretože ide o experimentálny projekt, ktorý sa zrodil pred pár dňami. Je to do veľkej miery improvizácia a nie všetko bude fungovať tak, ako sme zvyknutí na tradičnom maratóne,“ povedal Koniar. Jedno kolo trate bude mať dĺžku 4,213 km a na naplnenie maratónskej dĺžky bude potrebné absolvoval desať kôl.

K favoritom tentoraz nebudú patriť africkí vytrvalci, ale najmä Európania vrátane viacerých Slovákov. Svojho obľúbeného podujatia sa však nezúčastní majster Slovenska Tibor Sahajda.

„Paleta favoritov nie je široká. Treba sa na tento ročník pozerať skôr ako na symbolický. Určite však chceme poznať majstra Slovenska a chceme vedieť, kto sa do kroník MMM zapíše v tomto šialenom roku,“ uviedol Koniar.

Ocenenie pre maratón

Košický maratón získal ocenenie World Athletics Heritage Plague od strešnej svetovej atletickej asociácie. Tá udeľuje cenu v rámci projektu World Athletics Heritage, ktorý vyzdvihuje a zvýrazňuje ikonické historické súťaže, príbehy a úspechy legendárnych športovcov, ale aj výnimočné výkony, mestá a podujatia, ktoré sú späté so svetovou atletikou.

Najstarší európsky maratón získal toto ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju atletiky z pohľadu jej celosvetovej histórie. Ocenenie malo premiéru 2. decembra 2018 a medzi prvými laureátmi boli aj Emil Zátopek, Paavo Nurmi, Jesse Owens či Abebe Bikila, neskôr ocenili aj maratóny v Bostone a Aténach. MMM získal plaketu udelenú v kategórii významných atletických súťaží.

Košickému maratónu ju mal pôvodne odovzdať prezident World Athletics Sebastian Coe v rámci MS v polmaratóne v Gdyni, no šampionát preložili na 17. októbra, pričom zrušili program udeľovania ocenení. Coe však do Košíc odkázal: „World Atlhetics je poctená udeliť toto ocenenie MMM v Košiciach, jedným z najtradičnejších pretekov na svete. V priebehu desaťročí boli lákadlom aj pre najlepších. Súčasná trať je jedna z najrýchlejších vo svete. Pre World Athletics je cťou udeliť MMM ocenenie World Athletics Herritage Plaque za významný prínos naprieč históriou k celosvetovému rozvoju cestných behov.“

S udelením ocenenia je spätý záväzok, ktorým je vystavenie plakety vo verejnom priestore tak, aby všetkým pripomínala spojenie laureáta so svetovou atletikou.

Plaketa je už v Košiciach a organizátori 97. ročníka ju už aj oficiálne predstavili. „Robí nám radosť a do posledných hodín a dní pred MMM nám dodáva silu a energiu. Verím, že Košičanom prinesie hrdosť a radosť celému slovenskému športu. Dokumentuje všetko, čo sa v Košiciach podarilo od roku 1924, keď maratón vznikol. Je to významná injekcia, ktorú sme potrebovali. Bude nám pripomínať aj mimoriadne ťažký rok,“ zdôraznil Koniar.

