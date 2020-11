20. november 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Na druhý svet odišiel kouč, ktorý doviedol Trnavu do semifinále Ligy majstrov

Slovenský futbal sa ponoril do čiernej farby. Vo veku 88 rokov zomrel v piatok známy futbalový tréner Ján Hucko.

Uznávaný odborník sa narodil v Dolnom Kubíne, no viedol bratislavský Slovan či trnavský Spartak. O smrti pána Hucka informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.

Životopis trénera

Väčšinu života, nielen hráčskeho, prežil v Bratislave, kde pôsobil v Slávii, Slovane aj Dyname Spoje. Trénerský vrchol však dosiahol v Trnave. Ako 36-ročného si ho vybral za svojho nástupcu legendárny Anton Malatinský a so Spartakom získal v sezóne 1968/1969 titul.

Nezabudnuteľný zápis s „bílými andelmi“ urobil v EPM (vtedajšia Liga majstrov), keď sa s mužstvom bil s Ajaxom Amsterdam v semifinále tejto súťaže.

Kde ešte pôsobil

Zo slovenských tímov viedol aj Jednotu Trenčín. Vyštudovaný pedagóg dlhé roky robil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici. V troch rôznych obdobiach pôsobil pri národnom tíme, dva razy vo federálnej reprezentácii ako pravá ruka Jozefa Marka – vrcholom bola účasť na MS 1970 – a neskôr Josefa Masopusta, v novodobej slovenskej reprezentačnej ére bol asistentom Dušana Galisa.

Pôsobil aj za hranicami, najprv dva roky v egyptskom Zamaleku, potom skoro desať v Kuvajte. Celý čas stál pri synovi Ivanovi, ktorý šiel v otcových stopách najprv hráčskych a potom aj trénerských. Jeho poslednou trénerskou zastávkou bol FKM Karlova Ves a starosť o tamojších mládežníkov.

Bral to vážne

K práci vo FKM pristupoval rovnako zodpovedne a so všetkou vážnosťou, ako keď sedel na lavičke Spartaku Trnava či Slovanu Bratislava alebo československej reprezentácie. „Presný počet ním absolvovaných zápasov sa už zistiť nedá, za šesť desiatok rokov si to azda ani nedá odhadnúť, on sám dodával pri debatách o svojej pracovnej dlhovekosti, že ‚to bolo bez prestávky!‘“ uviedol web SFZ.

